「測速國恥論」引熱議 新北議員揭拓寬道路真實困境

針對藝人陳為民怒批「台灣測速照相是國恥」、網紅呱吉質疑地方政府「靠罰單加稅」的說法，民進黨新北市議員林秉宥25日發文回應，直指「道路拓寬不是不願意做，而是做不了」。他以實際土地購買成本作例，強調交通改善牽涉龐大經費與土地取得困難，並反問：「210萬元能買到多少道路用地？」

藝人陳為民日前在臉書貼出台灣測速照相分布圖，痛批台灣測速機密度驚人，引發社會熱議；網紅呱吉更列舉台灣測速照相密度是日本600倍，但交通死亡率卻仍高於日本，質疑交通政策失靈，地方政府安裝測速機恐淪為「變相課稅」。面對這波「測速國恥論」，新北市議員林秉宥25日提出另一個角度，將問題重新拉回到「土地取得」與「公共建設成本」的現實面。

林秉宥指出，新北市目前測速照相多採租賃模式，以彰化縣警局先前購置案為例，20套設備要價4200萬元，平均每套210萬元。他反問，210萬元若拿來改善交通、能買多少土地？他以今年新北市政府公共建設用地基金資料為例，選用相對偏僻的市道105線拓寬案，7公尺寬、1.57公里長的道路拓寬，用地費用高達1.5億元，換算每平方公尺1.4萬元。比一比之下，210萬元僅能買到7米寬道路的17公尺土地，「而這已經是在偏僻地段的價格」。

他更直言，道路拓寬的最大瓶頸不是預算不足，而是「地主願不願意賣」。近年土地正義議題高漲，徵收工具受到限制，公共建設幾乎都只能採「協議價購」。在地價年年上漲、地主價格不可能無止盡浮動的情況下，即便市府有意改善交通，「地主不賣，就是做不動」。

林秉宥也補充，新北市今年為了交通改善買地，已動用超過5億元預算。其中最極端的案例出現在汐止，一條巷道拓寬僅需 87.47 平方公尺，卻花了1,727.2萬元，等於每平方公尺19.7萬元、一坪要價60萬元。他感嘆：「只為了買地改善交通，就能創造好幾戶富家子弟。」

林秉宥強調，外界指責地方政府「懶得拓寬道路」或「只會裝測速照相機」，忽略了基層公務體系與議會多年來追著市府要改善交通的努力，但「買地難」才是真正的結構性問題。他呼籲，公共討論需更貼近基層治理現實，而非把所有問題簡化為地方政府圖利或怠惰。

