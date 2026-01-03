測速密度第一 基隆人：速限不合理 地點有爭議

警政署日前公布台灣共設有二五一六支測速照相機，若以公路里程計算設置密度，基隆、台北、新竹市和嘉義市分居前一至四名。基隆警方表示，全市共七十五支固定桿，廿二組主機依事故狀況調整桿位，確保交通安全。但加入立院交通委員會的立委廖先翔質疑，不少民眾覺得測速器在撈錢，原因在速限不合理及設置地點有爭議。

基隆因為公路里程不足百公里，以里程數計測速器密度居各縣市之冠。基隆市警局交通警察隊副隊長李文雄說，去年一至十一月共取締超速四萬五九一二件，以新台五線五堵橋頭七八一九件最多。設置固定測速桿的地點以多事故路段為主要考量，道路筆直、多車道路段、車站及學校周邊人流密集處設置，確保駕駛人遵守交通規則。

李文雄說，在地人多會知道固定桿設置地點，加上很多提醒測速執法的App，也能讓用路人知曉測速器位置；警方向來依事故頻率，適時調整主機位置，一旦事故減少，就表示達到嚇阻效果，會將主機移到別桿。

立委廖先翔質疑政府說設測速器是為了交通安全，不少民眾卻覺得在撈錢，原因在速限不合理及設置地點有爭議。

他列舉二○二○年發生的交通事故，超速肇因僅占百分之二點一三，去年一至八月事故主因前十名沒有超速，表示事故原因多為未保持距離、未讓車、轉彎不當和分心駕駛。

廖先翔說，分心駕駛的源頭之一，就是道路限速設計不合理，駕駛人要常盯著儀表板與測速器。我國速限多採「道路設計速率」，整段道路某處有彎道、坡度或視線受限，筆直路段也會被迫規定較低速限。駕駛人看到測速器急煞，過了又加速，忽快忽慢的危險車流才是提高事故風險的原因。

廖先翔要求制定測速照相機設置要點，設在真正危險的地方，將速限設計合理化，杜絕亂設測速器與亂降速限，用工程、科學、法制打造效率與安全並存的道路，而非處處都充滿罰單陷阱。

基隆俞先生不反對設置測速器，只要不超速就不用怕。王先生說，廣設測速照相機應檢討效益，如果因為看到測速器踩煞車，反提高追撞風險。

