測速機密度比日本高600倍沒更安全 呱吉：台北一路段年收罰款7000萬

台灣整體交通事故率較高的原因，呱吉認為問題的根本在道路設計、駕照制度、和用路人教育等其他交通政策之上。（本刊資料照）

針對台灣密度非常高的測速照相，資深藝人陳為民昨（23）日po文，批評沒有一個民代發聲，讓他不滿怒噴「國恥」！網紅、前台北市議員呱吉（邱威傑）今（24）日po文，提到台灣的測速照相機密度是日本600倍，但整體事故率反而更糟，他認為問題的根本在道路設計、駕照制度、和用路人教育等其他交通政策之上。

呱吉今於臉書po文談到台灣測速照相太多的議題，指台灣測速照相機密度高日本600倍，也比這世界上的多數國家都要多很多，甚至連玉山上都有。但台灣事故率，就算撇除機車事故率，狀況也比日本更糟，「顯然600倍測速照相機根本沒幫上忙。」

呱吉認為，台灣不止測速照相機過度密集，速限設計也違反人性，到處都是40到50公里，這根本是腳稍微踩一下就會超過的速限。我們訂得這麼嚴格、又開那麼多罰單，但是台灣根本沒有更安全，「問題根本在道路設計、駕照制度、和用路人教育等其他交通政策之上。」

呱吉還透露，交通罰款是由地方政府收受，台北市一年交通違規罰款破7億，最有名的違規路段葫蘆街和環河北路口，一年可以收到7,000萬罰款。「或許對地方政府來說不無小補，但是在對交通安全無實質助益的前提下，只是變相加稅於用路的人民。」

呱吉坦言不論黨派都該摸著良心問，台灣交通政策真的夠隨便，重機上國道這種牽涉到私人利益的就不談了。電動滑板這種另類動力交通工具到底要如何合法上路？像是中國、美國的無人計程車都開始上路，台灣到現在連自動駕駛都還是違法。「我們所有應該進步的事務都在政治鬥爭中牛步前進，或者根本沒有前進。」

最後，呱吉認為大家，不該因可以酸民進黨而跟著罵測速照相機太多，也不應該因陳為民曾反對民進黨，而質疑陳對測速照相機的觀點。「這是一個可受公評的政府政策，而我也認為太爛，早就該檢討了。」

