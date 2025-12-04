測速照相多如牛毛已成國恥？立委喊話檢討修法

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林月琴、林楚茵今(12/4)表示，當前法規規範，交通罰鍰收入，地方政府可拿75%，但僅規定當中的12%須優先支應交通執法與交安改善項目，等同讓地方政府坐擁數億元收入的小金庫，為此將要求交通部除提出修法，避免陷用路人違規於不義，以及錯誤的道路環境配置，導致提高事故風險。

民進黨立委林月琴、林楚茵，林月琴辦公室提供

藝人陳為民日前發布一張全台測速照相設置圖，並直言其密度之高，比軍事基地與監獄還密集，也為此批評此事竟無任何民代發聲，痛批是國恥，引發各界討論。

林月琴、林楚茵上午偕同台灣交通安全協會副理事長林志學、下一代人本交通促進會理事陳翔庭共同召開記者會，並呼籲交通部應盡速修正《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，並與警政單位、地方政府積極檢討支應項目之合理性，共同建立適當之查核監督機制，確保經費使用之妥適性與科學實證基礎。

林月琴指出，近期輿論針對測速照相的設置討論熱烈，但背後的根本性問題更為關鍵，因為設置這些機器的依據欠缺科學實證，經費來源更來自設計失當的法規，測速照相過多，問題並非交通部，而是地方政府，而其民眾的交通違規罰鍰多成為各縣市的小金庫。

林楚茵說，地方政府必須依法負起承擔義務，交通部作為主管機關也有必要檢討修正，讓制度回到交通安全本質。

林志學指出，目前除了特殊的原則性速限，台灣的速限均以設計速度-10為主，但道路的設計速度為了安全，不能只考慮小型車，也要考慮大型貨卡車的安全性在內。從而一般的汽機車行駛的時候，很容易會有10~20公里的輕微超速的現象，這個是超速罰鍰裡面的大宗，而不是極端的惡性飆車行為。

陳翔庭表示，測速照相的速限設定，必須回到「科學標準」上，而不是被迫成為地方政治壓力下的產物。主要幹道、次要道路、社區型服務道路，本來就有不同的通過性功能。通過性道路需要維持一定的流量與速度，使整體交通順暢；社區、鄰里道路則應以安全為優先，必要時當然要降低速限。但這些決定不能只靠一支照相機、或地方情緒來決定，而應建立一致、專業、可預測的速限管理制度。

