測速照相太多惹民怨 警政署：工程改善先行 滾動檢討修正

民進黨立委林月琴及林楚茵等人，去年12月4日在立法院舉行「測速照相鋪滿地，道路安全沒落地？」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對部分立委及藝人都說，台灣測速照相太多，開罰沒有幫助交安等，警政署表示，有關「測速照相設備設置」議題，為落實交通安全之核心目的，以確立「工程改善先行」為原則，未來面對改善路段或路口安全時，將優先協調工程主管機關優化道路設施，於工程改善無效後，始得設置測速照相設備等科技執法儀器。

日前藝人陳為民指台灣道路測速照相機密度高是國恥，引發熱議，國民黨立委葉元之也擬提案，修改道路交通管理處罰條例中有關科技執法的條文，廢除區間測速作為違規舉發的手段；但前交通部長賀陳旦卻在網媒發文指出，重罰「以價制量」不得已，但會有效果，而罰單不該是執法目標，但是事故減少應該作為檢驗整體交通管理的指標。

廣告 廣告

警政署指出，將儘速邀集交通部及專家學者研修「取締一般交通違規作業程序」，增訂測速照相具體設置與調整標準，供各地方警察機關依循，確保執法回歸維護交通安全之核心目的。

警政署強調，交通執法不應隱蔽，並應落實滾動式檢討修正機制，若路段(口)經工程改善後，交通事故發生率有下降趨勢，即應適時評估調整或汰除測速照相設備等儀器。

【看原文連結】

更多自由時報報導

比賽中暴打國三生挨告 前曲棍球國手：激烈碰撞很正常

警友站副站長虐人致死連「命根子」都不放過 法醫揭「血液浮著一層油」

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

