測速照相太多挨批國恥 立委促檢討、優先改善道路安全

民進黨立委林月琴及林楚茵等人，4日在立法院舉行「測速照相鋪滿地，道路安全沒落地？」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者李文馨／台北報導〕藝人陳為民稱台灣道路測速照相機密度高是國恥，立委林月琴、林楚茵今天偕路權團體召開記者會表示，現行「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，形同為警政單位、地方政府打造金庫，卻欠缺任何有效監督，呼籲交通部儘速修正並應優先改善道路安全。

內政部送達立法院的書面報告指出，經統計台灣建置測速照相設備共計1809處，建置測速執法點位數量前3高單位為新北市政府警察局251處、台中市政府警察局214處、屏東縣政府警察局138處；警政署將增訂設備設置與調整標準，以及成效評估指標，調整及汰除不合理執法點位。

林月琴表示，依現行罰鍰收入分配辦法規定，地方政府可以拿到75%的額度，僅針對其中12%明定應優先支應交通執法與交通安全改善項目，等同每年坐擁數億元經費作為小金庫，卻無需負擔相對應的查核與監督義務。

林楚茵指出，現行罰鍰分配中，地方政府與處罰機關取得99%收入，中央僅占1%，卻長期被誤認為掌握全部權責，真正握有資源的地方政府反而得以迴避責任。她說，「交通部不要再當冤大頭了」，中央既無大量罰鍰收入，也不負責科技執法設置，卻常被外界錯怪，顯示制度資訊需重新釐清。

下一代人本交通促進會理事陳翔庭說，通過性道路需要維持一定的流量與速度，使整體交通順暢，社區、鄰里道路則應以安全為優先，必要時當然要降低速限，但這些決定不能只靠一支照相機、或地方情緒來決定，而應建立一致、專業、可預測的速限管理制度。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，目前除了特殊的原則性速限，台灣的速限均以設計速度-10為主，但道路的設計速度為了安全，不能只考慮小型車，也要考慮大型貨卡車的安全性在內。從一般的汽機車行駛的時候，很容易會有10至20公里的輕微超速的現象，這是超速罰鍰裡面的大宗，而不是極端的惡性飆車行為。

交通部公共運輸及監理司科長林采蓁回應，大家都認同把罰鍰用在道路交通改善、引導駕駛人能自然的減速等方向；而罰鍰分配辦法在民國90年訂定，這與目前的財政紀律法、地方實務運用有蠻大的不同，會持續跟相關單位討論。

