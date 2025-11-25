測速照相太多遭批國恥 林月琴、林楚茵揭罰鍰流向「驚人發現」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對近日藝人陳為民感嘆台灣測速照相太多、甚至形容為「國恥」引發熱議，民進黨立委林月琴今（24）日指出，真正的問題並非測速相機本身，而是地方政府掌握大量罰鍰收入卻未被有效監督，「罰鍰變小金庫」，導致測速照相無上限擴張，形成惡性循環。

林月琴說明，以一張1000元的交通罰單為例，750元直接進入地方政府、290元進入執法機關，中央僅拿到10元。而交通部雖然訂有罰鍰分配方向，但僅規範「優先支應項目」，並未明確要求各項目使用比例，導致地方政府對罰鍰用途擁有高度自主權，也進而影響測速照相與科技執法的設置位置與量體。

林月琴直指，若地方政府未將罰鍰用於改善道路環境、標誌標線優化與交通安全提升，而只是一味增加測速設備，就會陷入「更多罰單、更多測速、更多收入、更多測速」惡性循環，交通事故卻未必降低。

林月琴表示，去年她已在立院質詢要求交通部修法，明訂罰鍰收入必須增加「道路環境改善」比例，交通部也已採納並預告法案，未來將要求地方政府把罰鍰真正用在提升交通安全、改善道路友善度，而非作為隱性財源。

林月琴強調，「改善道路環境、友善標線標誌、提升交通安全並兼顧通勤效率，才是合理使用罰鍰的方法。」而不是以增加收入為目的，不斷新增測速照相讓民眾成為罰單提款機。

民進黨立委林楚茵也強調，交通罰鍰並非進中央，而是有高達 75% 歸地方政府所有，地方掌握龐大財源卻讓中央背「國恥」黑鍋，根本是責任錯置。她也引用《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》指出，目前罰鍰分配比例為，「地方政府75%、處罰機關24%、中央國庫1%」。

林楚茵表示，去年單是交通罰鍰收入，台北市就達28.96億元、台中市達28.97億元；而新北市則是全台「測速照相密度最高」的縣市。法規雖要求至少12%罰鍰用於交通安全改善，但其餘88%由地方政府完全自主運用。

林楚茵質疑，藍營縣市首長如蔣萬安、盧秀燕一邊喊窮、一邊大幅增加科技執法，卻坐擁龐大罰鍰收入，令人不禁要問：「這些錢到底有沒有真實用在改善交通？」

照片來源：林月琴辦公室

