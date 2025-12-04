測速照相太多遭批國恥！「3縣市」最不合理 民怒：成地方小金庫

記者高貫軒、陳心慈／台北報導

藝人陳為民日前稱台灣道路測速照相機密度太高，批評是國恥，引起不少民眾討論，對於測速照相設置過多、限速不合理。對此，交通部長陳世凱接受立委質詢表示，測速照相都是由地方政府設置，將通盤檢討，警政署也強調，會調整及汰除不合理的執法點位。

藝人陳為民日前發文稱，台灣道路測速照相機密度太高，批評是國恥。

國民黨立委廖先翔：「希望他們降速你應該用工程的手段，對不對，無論是標線或實體的設施，而不是訂定一個不合理的限速再來做取締。」

交通部長陳世凱：「委員你現在要問我還是內政部？」

國民黨立委廖先翔：「問你啊。」

交通部長陳世凱：「問我喔，我就跟你說執法不在我這邊。」

不合理的速限及測速照相設置引發民眾反感，但責任歸屬是誰？立委和交通部長陳世凱唇槍舌戰。

測速照相設備高達1809處，數量前三多的縣市依序為新北市、台中市和屏東縣。

國民黨立委洪孟楷：「速限相對不符合大多數人駕駛習慣的時候，你就會變成在那裡有測速照相，就變成政府搶錢。」

交通部長陳世凱：「道路的設計跟速限的規範，當然有一套標準，不可能是憑感覺。」

國民黨立委洪孟楷：「echo一下剛廖委員的話啦，要再更積極一點啦。」

點名交通部長太被動，畢竟前陣子藝人陳為民才在臉書發文指出，台灣的測速照相機跟疾病似的快速增加，直言比軍事基地和監獄密度都高，批評是國恥。PO文一出引發熱烈討論，網友留言速限有問題，還有人說罰鍰收入有如地方政府的小金庫被胡亂使用，怨聲載道。

民眾：「有時候明明就沒有車但也沒辦法騎快。」

民眾：「習慣不違規的話其實沒有什麼影響，趕時間的時候才會有這種感覺吧。」

內政部統計，測速照相設備高達1809處，數量前三多的縣市依序為新北市、台中市和屏東縣，更誇張的是科技執法罰單數量，今年光1月到10月的違規罰單累計144萬8869件，鋪天蓋地的照相取締，真能有效約束違法行為嗎？

今年1月到10月的違規罰單，累計144萬8869件。

交通部長陳世凱：「請他們跟這個，包含內政部警政署的設置的這個方式來做這個通盤檢討，我們來跟他們溝通。」

除了全台執法，還得橫向溝通配合，要怎麼通盤檢討還沒方向，但這張傷荷包的小小紅單，已經成了民怨反感的考績表。

