測速照相密度太高？林楚茵曝交通部「背黑鍋」：罰鍰都由地方收走

即時中心／温芸萱報導

近期測速照相密度過高引發爭議，對此，民進黨立委林楚茵指出，問題不在照相機，而是交通部「背了黑鍋還無動於衷」，導致地方政府各自為政、開罰收錢成小金庫，交通罰鍰「沒有進入中央」，都由地方政府收走，但中央承受輿論壓力，卻無法約束地方。林楚茵呼籲建立全國一致的科技執法與測速照相設置標準，由中央拿回主導權。

近期媒體熱議台灣測速照相「密度太高」，甚至被批評為「搶錢」，林楚茵今在臉書發文指出，問題不在照相機本身，而是交通部長期「背黑鍋卻無作為」，呼籲建立全國一致的設置標準，讓交通治理回到正軌。

林楚茵表示，依《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，交通罰鍰收入分配比例為：地方政府75%、處罰機關24%、中央國庫僅1%。也就是說，交通罰鍰幾乎全由地方政府收走，造成科技執法多年，卻仍無全國統一標準。地方政府缺乏規範，就可能各自為政，想放哪就放哪，開罰、收錢成為地方小金庫，而中央承受輿論壓力，卻無有效工具約束地方。

同時，林楚茵也強調，交通安全不能只靠罰單堆出來，應回歸交通治理基本原則「3E」：道路工程（Engineering）先做好、教育宣導（Education）不缺位、執法（Enforcement）才是最後手段。若道路設計不直覺甚至藏有陷阱，用路人即便小心，仍可能被開罰單，單靠末端照相抓違規無法真正降低事故，反而引發民眾反感。

最後，她呼籲，交通部應與內政部共同扛責，建立全國一致的測速照相及科技執法設置標準，由中央拿回主導權，地方回歸合理管理，讓交通3E落實，工程與教育先行，執法跟上，才能真正守護民眾安全。林楚茵表示，「沒有標準就沒有管理」，此刻正是中央與地方重新檢討科技執法、落實交通治理的關鍵時刻。

林楚茵（右）指出，問題不在照相機本身，而是交通部長期「背黑鍋卻無作為」。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

