測速照相密度高惹民怨 郭國文廖先翔問限速合理性、蔡易餘爆精準度有問題

照片來源：南投縣政府警察局網頁截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

藝人陳為民23日發文，痛批台灣測速照相機密度高，形容是「國恥」，引發輿論討論。對此，立委廖先翔今（25）日於院會總質詢時指出，各地廣設科技執法及測速照相機，因缺乏統一設置原則，導致民眾申訴案件暴增，顯示系統欠缺人性化考量，且常被質疑是「無差別開單」的陷阱。立委郭國文則直言，比起測速照相的密度，他更關心限速的合理性。

「當一支測速照相，一年可以收到約8000萬罰款，那我們該檢討這個限速是不是太不合理！」郭國文提到，最近大家熱烈討論測速照相機的密度，由於他的選區大，若整天跑攤，里程數可達300公里，自己也經常是測速照相的受害者，而他覺得根本問題來自於「限速不合理」。

以自己選區為例，郭國文說，明明麻善大橋上限速70公里，結果下橋就突然驟降到50公里。他強調，不合理的限速導致駕駛人難以遵循，又因廣設測速、科技執法，導致民眾被剝奪感強。

「過去只要發生重大車禍，往往就是下調速限，才出現許多又寬又少車的道路限速只有40或50公里。」郭國文說明，因此他於今天立法院總質詢，提案要求交通部做通盤檢討速限制定，以及測速照相與科技執法的設置，「只有從根源改善問題，才能解決民怨！」

廖先翔稍早於臉書貼文表示，他今天要求行政院與交通部，比照噪音科技執法，明訂「測速照相機設置原則」，院長卻不願正面回應，甚至扯上藍綠。他說，自己不會就此停下，必要時也會推動修法強制中央訂定要點。

測速照相到底是為了「安全」還是「斂財」？廖先翔表示，政府稱為了安全，但民眾普遍覺得在抓錢，因為「限速不合理，加上照相機亂設」。他說，事實也證明超速並非主要肇因，109年事故中，超速僅佔2.13%；114年1到8月事故主因前10名沒有超速；96年到113年事故死傷反而增加到39萬人。

提到肇事真正原因，多為未保持距離、未讓車、轉彎不當、分心駕駛。廖先翔指出，分心駕駛的源頭之一，就是道路限速設計不合理，駕駛被迫一直盯著儀表板與照相機。

廖先翔提到，國際標準是「85分位車速才是最安全」，但我國卻沿用「道路設計速率」導致筆直路段也被拉低速限。他解釋，先進國家普遍採「85分位自由車流速率」，意思是「85%的駕駛在自然情況下覺得安全的速度，就是合理速限。因為車速越接近一致，事故率越低。」

「但我國速限多採道路設計速率，只要整段道路某處有彎道、坡度或視線受限，整段筆直路段也會被迫一起用較低速限。」廖先翔說，結果造成明明筆直安全的道路也被壓到不合理速限，照相機大量設在這些「被降速」的路段，駕駛看到相機急煞、過了相機又加速。他直言，人為製造忽快忽慢的危險車流，這才是真正提高事故風險的原因。

事實上，許多立委過去就關心過相關議題。立委蔡易餘去年10月23日在立法院交通委員會質詢時，就向曾任民意代表的交通部長陳世凱，提及一件司機們因聯結車被測速照相拍照的陳情案。他表示，司機們提供了行車紀錄器（大餅）、GPS和ETC相關車速數據，證明他們並未超速，卻不被交通部認可這些證據。

蔡易餘說明，依據《道路交通管理處罰條例》和《道路交通安全規則》，聯結車等大型車輛皆須依法裝設經「審驗合格大餅」，否則將有相關罰則；雖然警政署仍堅持測速照相的結果無誤，但他質疑，既然交通部透過法規，強制大型車輛安裝大餅，又為何不信任自己檢驗合格的設備？他認為：「交通部要信任自己的制度！」

蔡易餘今年6月5日又在臉書貼文，呼籲交通部應信賴合法設備，莫讓行政怠惰損害駕駛權益。他提到，媒體報導一則重要的司法判決，台塑貨運葉姓司機因雷達測速儀誤判超速遭罰，法院最終採信其行車記錄器「大餅」及GPS數據，判決撤銷罰單；這項判決不僅是遲來的正義，更再次凸顯交通部在面對交通違規申訴時，長期以來所暴露的消極態度與行政怠惰。

蔡易餘回顧過去，表示這並非單一事件；去年7月3日，他與立委王美惠、陳冠廷、黃捷共同召開「駕駛依法加裝大餅只保受罰不保申訴」記者會，當時為了協助這些辛苦的駕駛朋友自清，他與多位立委3度召開協調會，然而交通部監理單位卻未能發揮應有的裁量權，反而將責任推給法院，要求駕駛自行提起行政訴訟，這種只想避免麻煩、消極行政的心態，完全缺乏行政機關應有的同理心。

蔡易餘當時就喊話，呼籲交通部必須展現魄力，用行動回應人民的期待，而非讓行政怠惰成為損害人民權益的幫兇。

