測速照相密集是國恥？ 呱吉揭日本1數據批：台灣交通政策太隨便

藝人陳為民昨日（11／23）在社群平台痛批，全台測速照相桿密度高得「像軍事基地和監獄」，卻少見任何民意代表關心此事，他質疑若不是官民共犯，就是決策者根本與人民脫節，形容這樣的情況是「國恥」。對此，不少民意代表也發聲，前北市議員網紅呱吉認為，這個議題是必須撇除政黨立場、回到交通政策本質的議題，更直言台灣的交通政策確實很隨便，早就該好好檢討。

對此，呱吉今天（11／24）臉書發文討論，認為這是必須撇除政黨立場、回到交通政策本質的議題。他指出，台灣測速照相密度是日本600倍，甚至連玉山都有，但日本道路交通死亡率每10萬人僅2人，台灣則是每10萬人死亡12人，「顯然600倍測速照相機根本沒幫上忙」，測速照相並不能提升交通安全。

呱吉認為，台灣的一般道路普遍限速40至50公里，相較國外山路60至80公里、高速公路130公里以上，呱吉認為這種速限明顯「違反人性」，導致大量不必要的超速違規。

呱吉也提到，地方政府每年從交通罰單獲得龐大收入，例如北市一年罰款逾7億元，葫蘆街與環河北路口甚至一年最多就有7000萬元，「變相加稅」卻未改善交通安全。他強調，照相設備由地方設置、罰款地方收，但中央對整體交通政策仍有責任，不能任由地方「便宜行事」。

呱吉認為台灣交通政策實在太隨便，缺少通盤規劃，他舉例，包括重機上國道、電動滑板車合法性、自動駕駛等新科技都還沒有明確制度，讓台灣與國際發展脫節。

呱吉最後呼籲，不應因個人政治立場判斷此議題，而應正視道路設計、駕照制度與用路人教育問題，「這政策早該全面檢討」。

