測速照相成國恥？名醫嗆「達人太多」：國病

[NOWnews今日新聞] 資深藝人陳為民近日重砲開轟，全台各地的測速照相設備「像疾病般迅速蔓延」，痛批這些賺錢機器激增，卻看不到任何一位民意代表出面關心，讓他氣得怒罵是「國恥」；而前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑）則稱，台灣的測速照相機密度是日本600倍，但整體事故率反而更糟。對此，精神科醫師沈政男則點出，台灣交通檢舉達人太多，這才是國恥，更是國病！

沈政男提到，台灣的測速照相機密度是日本600倍的說法，來自於有一個網友自己實測，騎機車縱貫台灣與日本，然後統計出來這樣的比例數據，問題是，根本不準啊！這就是台灣網路討論的水準，一天到晚就是浪費大家時間，隨便查都可以查到日本的測速照相機分佈圖，附圖就是他查的，這是東京都與周遭的測速照相機分佈圖，只有台灣的600分之1嗎？

「我先問，台灣總共有多少測速照相機？」沈政男直言，就沒人講得出來啊，網路上有人說是700多支，但沒有說數據來源，他只好自己稍微算了一下，把六都的測速照相機分別查出來，可以得出合理數據，應該是全國1千到2千支。日本全國測速照相機，10幾年前最多達到全國7百多支，現在降到了4百多支，確實他們的密度低於台灣，但有差到600倍嗎？

沈政男進一步提到，盧森堡面積比台灣小一些，測速照相機有1千7百多支；英國全國有8千支測速照相機；義大利有1萬支；美國也有7千多支；然後，南韓有1萬3千支。結論就是台灣的測速照相機密度確實比日本高，但沒有高到600倍，頂多是20倍，跟世界其他國家比起來，台灣的測速照相機密度並沒有比較高！

至於測速照相對於交通事故有沒有降低作用？沈政男表示，當然是肯定的！這是有實證根據，都有國際論文可查，還是倫敦政經學院做的研究，可降低車禍17%到39%。有人說，台灣超速肇事的比例很低，其實，這是因為機車與行人的肇事比例很高，而壓低了汽車肇事與超速肇事比例。然後有綠營議員一聽到「測速照相機太多是國恥」，就在那邊開始防衛地說，喔，超速罰款都是地方政府收去，哪是國恥！這是什麼邏輯？這就是綠營民代的水準。

「我是認為，測速照相機太多不是國恥，而是交通檢舉達人太多才是國恥！講錯了，根本不是國恥，而是國病！」沈政男強調，正義感無處發洩，竟然射在馬路上、別人的車上！檢舉達人對於降低車禍，一點幫助也沒有，甚至可能助長車禍發生，因為員警必須浪費時間人力做後續處理動作。不相信的話，可以公布檢舉達人的詳細檢舉數據，他來做一個實證研究。

