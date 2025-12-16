測速照相林立成行車地獄 涉及權與錢 民怨短期難消
台灣測速照相機林立，民眾罰單接不完，為了洗刷「行人地獄」的汙名，卻讓駕駛人跌入「行車地獄」，引發各界質疑設置測速照相的原則、目的與效益。不過，由於涉及權與錢，龐大民怨短期內恐難消除。
交通罰單人手一張 交長也不例外
根據公路局統計，台灣近3年僅六都和國道警察局每年開出的交通罰單都超過2,000萬張，其中，2022年開出2,071萬張、2023年開出2,345萬張、去年則是2,125萬張，幾乎全台人手一張！其中最令人詬病的，就是各地林立的測速照相開立的罰單，就連交通部長陳世凱都坦言他也曾在並非故意違規的情況下，不小心吞下超速罰單。
不過，陳世凱強調，由於高達2成的車禍肇因都是超速，因此在不同路段設置不同速限的主因，就是為了降低事故發生時的死亡率。陳世凱說：『(原音)我自己開車有時候也會覺得，欸，這道路很寬闊，怎摩會限制(時速)50(公里)？怎麼會限制60？因為道路的管理有時候是要防範失誤的危險，當失誤發生的時候，我們希望它的死亡率可以降低。那目前WTO給的數據，時速70的時候撞到人，死亡率是99%；時速60的時候撞到人，死亡率是90%；那為什麼很多都限定50？我們希望它有一定的效率，那另外一方面，它的死亡率降到50%-60%。』
交通部路政及道安司長吳東凌也指出，自交通部大力改善路口安全並推動停讓文化後，行人在路口死亡的比例已從2023年的53%逐步下滑到今年的46%；反觀行人在通過「路段」的死亡比例則呈現上升，而且其中超過5成5是高齡者。因此，交通部下一波宣導的重點將放在呼籲民眾、尤其是長者不要違規穿越馬路；此外，「速度管理」也很重要。吳東凌說：『(原音)現在的問題重點、下一個階段可能會放在路段中間，因為台灣的機車還有車流密度比較高，所以我們在路段中間發現行人被撞擊的頻率還蠻高的，那當然也有一部份是行人在跨越路段中間。那另外從我們的肇事鑑定資料去看，只要是超速撞到行人，那個死亡率很高、46%，所以這個也是我們交通部一直在強調「速度管理」的重要性。』
測速照相密度世界前茅 人車相遇頻繁矛盾難解
問題是，根據交通部統計，今年1到9月交通死亡事故的肇因排行榜中，無論大型車、小型車或機慢車，前三大肇因甚至前十大肇因都與超速無關，何況全台交通事故件數並未因此下滑。其中，2023年和2024年都在40萬上下，不僅超越2022年的37萬，也是2008年以來的高點；受傷人數雖從2023年的53.9萬下降到去年的52.4萬，但同樣並列2008年以來的高峰，而且今年1至9月的事故也已將近29.6萬件，較去年同期增加5,400多件，增幅1.9%；受傷人數同樣超過39萬，較去年同期增加5,700多人，增幅1.5%。
雖然整體交通死亡人數從2022年的3,064人、2023年的3,023人微幅下降到去年的2,950人；今年1至9月也較去年同期減少83人，降幅3.8%；並較前年同期減少138人，降幅6.2%，但距離每年下降7%的目標仍有段距離。
此外，根據內政部警政署的統計，全台共有1,809處建置測速照相設備，但立委黃健豪透過政府公開資訊網查詢的結果，各地方政府包含國道及省道共有2,500支固定式照相機；立委魯明哲更引用全球測速照相統計網SCDB(The Worldwide Speed Camera DataBase)的資料，顯示台灣測速照相機的密度名列世界前茅。他說：『(原音)這個SCDB網站，它全世界統計，因為有一些國家大、有些小；有一些開發道路多、有一些少，結果統計出來，我們台灣包括巷道、只要開的道路統統算，每千公里有82支，日本0.27支，新加坡差不多27支。那我算了一下，全球整個加起來，每千公里2.2支！所以我是覺得這支數的密集度，坦白講，台灣是真的偏高。』
魯明哲質疑儘管台灣測速照相機的密度超過日本和新加坡，但以每10萬人交通死亡數來看，新加坡只有1.69人，日本2.6人，台灣則是12.6人，可見即使全台普設測速照相效果有限，不僅密度不合情理，速限規範更是大有問題，尤其原本可行駛60、70公里時速的寬敞道路，卻因為路口過多，導致人車頻繁相遇。魯明哲說：『(原音)最嚴重的事情，大大的馬路、小小的路口一堆！台灣有非常多即使我是3米的小路、2米的農路，碰到了大道路、分隔島，我一定要把它打開，整條道路你有些速限、到底他為什麼會遇到行人？就是大街小巷、2米的巷道、農路鑽出來，就是地方一定要給它開過。所以變成一條正常在這麼寬的60米雙向的道路設計，結果居然出現這麼多大、小的一個穿越道路，每一個上面當然都有人行道。所以我覺得，這樣的人車相遇的頻率是有不合理喔！』
交通罰鍰成地方政府小金庫 修法難度高
不僅如此，政府收到的罰鍰流向也引發外界質疑。立委林俊憲就指出，近3年六都收到的交通罰款分別達到新台幣243億、268億、257億，但流向不明，儼然成為地方政府的小金庫。
對此，陳世凱坦言，以日本、韓國或法國為例，多數罰款都規範須用於道路交通安全改善，但台灣依據「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4條，地方政府的罰鍰收入僅需提撥12%作為交通執法與交通安全改善的經費。陳世凱說：『(原音)24%給裁決單位，75%給地方政府，那24%，以六都來講的話，裁決單位就是地方政府，所以地方政府等於是99%，以六都來講，它是99%，剩下的1%進國庫。那我們目前看到現有的規定是12%做道路交通改善，但實際上，有些縣市我們其實有調查過，不一定有做到12%，但那12%呢，大部分的比例是拿來做測速照相的維修或維護，或者是執法層面的維護，真正放到交通安全的工程面改善或教育宣導面的改善其實比例相當、相當地低，那這個部份我們也希望能夠做改進。』
關鍵是，若要修法提高地方政府用於道路交通安全改善的比例，不僅涉及交通部、內政部與地方政府，甚至可能牴觸財政部2019年修訂過的「財政紀律法」第7條，明定各級政府在制定法律或自治條例時，不得增訂固定經費額度或比率保障，也不得將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用。因此，當事涉中央跨部會與地方政府的事權與罰鍰運用時，短期內恐難消除累積已久的龐大民怨。
