測速照相設備有黑戶?全台落差高達709支 警政署回應了

警政署解釋全台測速照相機數目落差原因。(記者姚岳宏攝)

〔記者姚岳宏／台北報導〕藝人陳為民日前批評台灣測速照相密度高是「國恥」，立法院昨在交通委員會邀請相關單位進行專案報告，警政署書面報告指出，經統計台灣建置測速照相設備共計1809處，不過卻被人糾正，指根據政府資料開放平台網站「測速執法設置點｣，全國有2518支測速器，兩者差距高達709支，再度引發話題。

對此警政署晚間解釋，政府資料開放平台於12月4日更新測速執法設置點位計2518處，其統計方式是以測速照相設備攝向計算，如1支測速桿拍攝可調整南向或北向，會以2處計算；另取締功能不以測速為限，如闖紅燈亦有併計。

而警政署昨日在立法院提報固定式測速照相設備數量計1809支，是以縣市政府警察局為對象，不含署屬機關，2者數據落差是統計範疇與方式不同所致。

