測速照相設置爭議 警政署：工程改善先行為原則

記者郭曉蓓／臺北報導

針對「測速照相設備設置」議題，警政署今（6）日表示，執法點位是由各地方警察機關依轄區交通狀況及特性規劃設置，為落實交通安全的核心目的，以確立「工程改善先行」為原則，未來面對改善路段或路口安全時，將優先協調工程主管機關優化道路設施，於工程改善無效後，才得設置測速照相設備等科技執法儀器。

警政署指出，將儘速邀集交通部及專家學者研修「取締一般交通違規作業程序」，增訂測速照相具體設置與調整標準，供各地方警察機關依循，確保執法回歸維護交通安全的核心目的。

警政署強調，交通執法不應隱蔽，並應落實滾動式檢討修正機制，若路段(口)經工程改善後，交通事故發生率有下降趨勢，即應適時評估調整或汰除測速照相設備等儀器。