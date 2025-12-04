測速照相鋪滿地！綠委曝「問題在地方政府」：交通部應修法別再當冤大頭

記者詹宜庭／台北報導

林月琴指出，測速照相設置過多，問題並非交通部，而是地方政府。（圖／記者詹宜庭攝影）

藝人陳為民指台灣道路測速照相機密度高是國恥，引發熱議。民進黨立委林月琴、林楚茵與台灣交通安全協會副理事長林志學、下一代人本交通促進會理事陳翔庭今（4日）共同召開記者會，呼籲交通部應盡速修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，明訂相關經費的運用，應有明確監督查核機制，避免道德風險，並檢討道路規劃與科技執法的設置，應以科學實證為基礎。

林月琴表示，近期輿論針對測速照相的設置討論熱烈，但背後的根本性問題更為關鍵，因為設置這些機器的依據欠缺科學實證，經費來源更來自設計失當的「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，這也是她在去年總質詢時關注的問題。國內科技執法的設置權責單位是地方政府警政機關，因此測速照相設置過多，問題並非交通部，而是地方政府，財源更多數來自於民眾的交通違規罰鍰。

廣告 廣告

林月琴指出，在國外，如美國加州或日本，會規定罰鍰收入應該用於交通環境改善，且不得作為交通警察費用支應用途，避免道德風險，但國內運用相關經費卻缺乏明確的規劃依據與分級機制，除了可能陷用路人違規之不義外，更罔顧錯誤的道路環境配置，將會提高事故風險的不爭事實。

林月琴認為，交通部應該站出來，勇於修正不合時宜且缺乏監督機制的錯誤法規，將整部辦法打掉重練，召開專家會議研商罰鍰收入的合理分配及運用策略，並且應該訂有公開透明且妥適的監督查核機制，確保優先支應於道路環境層面的改善用途。如此，才是交通安全政策的治本之道。

林楚茵表示，現行罰鍰分配中，地方政府與處罰機關取得99%收入，中央僅占1%。（圖／記者詹宜庭攝影）

林楚茵表示，近期大眾對交通罰單討論熱度高，但不少指責卻指向中央或交通部，與制度完全不符。現行罰鍰分配中，地方政府與處罰機關取得99%收入，中央僅占1%，卻長期被誤認為掌握全部權責，真正握有資源的地方政府反而得以迴避責任。交通部不要再當冤大頭了！中央既無大量罰鍰收入，也不負責科技執法設置，卻常被外界錯怪，顯示制度資訊需重新釐清，地方政府必須依法負起承擔義務，交通部作為主管機關也有必要檢討修正，讓制度回到交通安全本質，別讓自己蒙受不白之冤。

為了建構更正向的交通社會，林月琴、林楚茵與台灣交通安全協會副理事長林志學、下一代人本交通促進會理事陳翔庭共同呼籲交通部及警政署，將資源挹注在推動正向的工程和教育改善循環，防範交通事故於未然，提升交通服務的品質，並提出兩點具體訴求：第一，盡速修正缺乏監督且設計失當的「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，明訂相關經費的運用，應有明確監督查核機制，避免道德風險，並應優先用於交通安全環境層面的改善策略。第二，檢討道路規劃與科技執法的設置：道路設計與設施設置，應以科學實證為基礎，首重環境面的改善及調整，並應提出兼顧安全與效率的道路分級機制。

更多三立新聞網報導

傅崐萁提案修國籍法 她驚喊：再來，我們會看到中國人參選台灣總統嗎？

陳為民轟測速照相密度「國恥」 林月琴揭原因：地方罰鍰使用分配不當

「賓賓哥」校園直播炎上 綠委要教育部檢討校外人士入校：強化兒少權法

照顧逾50年！8旬婦不堪重負悶死腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

