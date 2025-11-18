港人來台組織共諜網！砸千萬吸收6退役軍官 遭起訴求處重刑

港人來台吸收退役軍官刺探機敏資料，檢方起訴求處重刑。

港籍男子丁小琥收到中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，屢屢假借商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並刺探軍情，甚至說服我國軍人，兩岸未來遇到戰事要消極不抵抗，台灣高檢署18日依違反國安法蒐集軍事機密等罪，起訴丁小琥等7人並求處重刑，丁等3人另涉洗錢罪遭台北地檢署起訴。

起訴指出，丁男先後吸收陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明及民眾張志煒、何聖影加入共諜組織成為核心成員。

廣告 廣告

核心成員再透過昔日軍中同僚、部屬人脈關係，拉攏呂、楊姓軍官等4人加入組織，一起刺探機敏資料。此外，丁小琥還說服現役軍人，若兩岸未來發生戰事，必須率領部屬消極不抵抗。

根據調查，丁小琥等人在台灣發展共諜組織所需要的不法經費，均指示陳俊安，以本人或透過所設立公司帳戶，轉匯新台幣1112萬7600元來台，丁等人再視成員提供資料的機敏程度，按件計酬。

高檢署去年7月24日指揮台北市調查處、國防部憲兵指揮部發動4波偵辦，共搜索21處所，約談13人、查證16人，高檢署訊後將丁小琥7名被告聲押禁見迄今。

針對丁小琥、王文豪及陳俊安涉犯洗錢等罪，北檢今日提起公訴，另2名被告張志煒、何聖影因死亡予以不起訴處分。而1,112萬7,600元的犯罪所得，北檢建請法院依洗錢防制法第25 條第1項規定宣告沒收。



回到原文

更多鏡報報導

涉收200萬質詢法務部 黃國昌列貪污罪被告！北檢分他字案調查

又是 EXCEL檔抓貪官！前調查官收「500萬水果盒」 吃案 確定入獄12年

快訊／王大陸再現身地院！閃兵案求刑1年 消失的100萬跑去哪？撐傘快步進庭零回應