港人和外媒評「香港大火」遭關切！ 在台港人再批國安惡法

在台港人團體7日召開記者會，痛批香港政府用國安法，讓外界對大火案滅聲。（圖／TVBS）

香港大火事件後，北京駐港國安署近日約談多名國際媒體記者，要求嚴守紀律，同時有港人因評論港府處理火災事件而被逮捕，他們皆被控違反香港國安法。在台港人團體透過記者會強烈譴責這些行為，要求港府收回國安法。此外，香港立法會於7日舉行改選，在台港人批評這僅是一場「表演式選舉」，並表達對香港現況的憂慮與無奈，同時呼籲台灣民眾珍惜並守護自由民主。

在台港人團體7日召開記者會，痛批香港政府用國安法，讓外界對大火案滅聲。（圖／TVBS）

39響鐘聲在記者會上迴盪，不僅紀念耶穌當年所受的39鞭，在台港人表示，這也象徵著對仍在香港遭受打壓同胞的不捨。他們特別強調，在大火事件後，香港人民所面臨的壓力更加劇烈。在台港人呼籲「停止利用惡法滅聲」，指的正是港府於2020年實施的國安法。

廣告 廣告

香港邊城青年秘書長SKY表示，把提出大火問題的人抓走然後審問，這些都是他們從來沒有想過會發生的事情，因為他們原先以為，只要不談政治就不會觸犯國安法。港裔民間學者徐承恩則批評，港府考慮的不是香港人的權益，只想為自己的形象擦脂抹粉。

這些批評在香港立法會改選當天顯得更加強烈。特別是當香港特首李家超表示「投票就是挺改革守護災民」時，台灣香港協會理事長桑普直言這是「表演式的選舉」，並呼籲民眾投廢票或不投票，認為這種行為是在折磨經歷慘痛災難的香港人。

在憤怒背後，與會者流露出更多的無奈，因為現今的香港已實行「愛國者治港」政策。徐承恩向台灣民眾喊話：「我們必須要守住這個國家的自由民主。」作為過來人，他強調這道防線絕對要守住。

更多 TVBS 報導

總統府「天下第一營」憲兵變共諜 最重判囚7年、4人全入獄

賴清德稱願助中國解決經濟問題 柯文哲驚：控告他通匪

「台灣第一特務」退役上校張超然淪共諜 判1年6月定讞

台積電老臣投奔英特爾引爆洩密疑雲 彭博：值得拍Netflix影集

