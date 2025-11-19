港人哭哭！外媒嘆中日鬧僵「香港恐慘了」 下場曝：「這些店」絕對擠死

國際中心／李紹宏報導

在日本首相高市早苗就「台灣有事」發表言論，以及中國隨後祭出全面禁止日本水產進口的兩大措施後，沒想到意外波及到香港。由於中方要求公民避免赴日，加上對日本食材的渴望，港媒推測，大批中國旅客可能會轉往香港狂排壽司郎，以享用來自日本的空運食材。

日本首相高市早苗（右）的「台灣有事」論調，引爆中日僵局。（圖／翻攝自新華網、高市早苗Instagram）

根據《雅虎香港》報導，中國遊客近年來對日本飲食文化的熱愛程度，遠越香港本地人。在赴日受限的「思鄉」情緒下，中客為享用日本空運食材而赴港的相關消費行為恐將暴增。

數據指出，中國旅客赴日旅遊的人數相當龐大，在今年1～9月，赴日旅客達748.72萬人，比去年同期暴增；香港同期赴日觀光旅客為182.27萬人，比去年同期減少7.6％。

報導中表示，即使在中國官方帶頭抵制福島核廢水期間，壽司郎去年在北京開設首間分店時，仍出現了600多組客人排隊、最長需等候10小時才能用餐的盛況。

港媒分析，中國禁日本水產令一來，恐怕有很多中國人會擠進香港，吃日本壽司。（圖／資料照）

如今，今（19）日中國官方宣布，禁制日本水產進口，恐怕會讓大量中國人轉往香港旅遊，享用日本的壽司郎。報導更提到，日本相當重視香港市場，所有食材皆為日本空運，在中國境內無法享用正宗日本水產的情況下，恐怕引發中客赴香港搶食的「壽司郎經濟」。

