港人在台中的溫馨小據點 煲底bodium讓離「香」人吃得到家鄉味

Cat媽並不是科班出身的大廚，但做起家鄉菜可一點也不馬虎，你在店裡點到的蘿蔔糕，就是她在一般鍋子親手煎出來的。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 「隨著天氣轉涼，當街頭巷尾隱約傳來那句熟悉的『我恭喜你發財』，我們就知道，那個『解凍』的男人（劉德華）又要帶著年味回來了。」這是台中市中興大學旁小巷內一間小到不能再小的香港餐廳「煲底bodium」在臉書的發文，主人Cat媽是要溫馨提醒粉絲們「​雖然劉德華還在準備解凍，但Cat媽早已在廚房裡忙得不可開交。」也就是香港春節時家家戶戶必吃的港式蘿蔔糕已經開始預購了。

Cat媽6年多前帶著兒子恒仔從香港移民台灣，恒仔去念大學，Cat媽先在台中市西區開間小餐廳，也是「煲底bodium」的第一個店址，後來暫時停業。疫情期間Cat媽搬到中興大學旁的「小小三層樓房」，期間在中區火車站附近開店一段短時間就休息兩年多，因為在台中的香港人一直「敲碗」，懷念前幾年大家到煲底bodium不僅可以吃到Cat媽親手做道地的家鄉味，還有個小據點讓大家可以在這裡看看來自香港的小收藏品，聽到濃濃的鄉音，3個月前終於重新開張。

Cat媽並不是科班出身的大廚，但做起家鄉菜可一點也不馬虎，蜜汁叉燒、脆皮燒肉、蟲草花無花果佛手瓜雞湯、糯米雞、珍珠雞、鹽焗雞腿都難不倒她，還有很拿手的「豉汁蒸午仔魚」（香港稱馬友）最近也正式登場。Cat媽說：「我們的豆豉蒜蓉絕非現成貨！每一份都是預先精心調理，將豆豉的鹹香與蒜蓉的辛辣經過黃金比例調配與熬製，把魚肉提升到另一層次。」

Cat媽說：「每年的這個時刻，是我們最忙碌也最滿足的時候。每年都有很多舊客人訂購年菜：燒肉、叉燒等食品，還有為了趕在農曆新年前，將一盒盒料比粉多、紮實沉甸甸的港式蘿蔔糕送到大家手上，我們必須提前開始這場關於『時間與心意』的馬拉松。我們不求量產，只求每一口都能讓你吃到清甜的蘿蔔絲與濃郁的乾貝臘腸。這份『難煎』的堅持，是我們對家鄉味最後的倔強。」2026 賀年限定預訂資訊：1台中店取：於台中煲底bodium店面自取。2台北店取：2月14日於「Better Treats by Fresh Ideas」（南勢角捷運站步行 7 分鐘）自取。3全台配送：另加運費，提供黑貓冷藏宅配。預訂資訊：https://forms.gle/LGpR5SLJMDaNxyjYA

​「煲底bodium」因為只有八個座位，一律採預約制，理由很直接了當，「媽媽只有一個，沒有預訂就可能不開門。」地址：台中市南區興大路350巷11號。預位訂位可用臉書或IG私訊，或加入官方LINE留言，https://lin.ee/Mk2O8Xu

