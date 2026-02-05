港人在台開拳館3個月內遭2度潑漆 梁文傑嘆：刑法上不算重罪

在台港人湯偉雄與國際特赦組織台灣分會等民團召開記者會，呼籲政府建立機制抵抗跨境鎮壓威脅。香港邊城青年提供



流亡至台灣的港人「赴湯」湯偉雄在台灣開設的泰拳工作室於去（2025）年11月24日遭到潑漆，陸委會鎖定1男1女共2名港人涉有重嫌，且在犯案後已經從桃園機場出境，同樣的事情於2月4日再度上演，陸委會副主委兼發言人梁文傑感嘆，這在刑法上不算重罪，難以直接通緝。

梁文傑曾於1月22日的例行記者會主動說明案件，並指出，這是中共指揮香港人是來台進行跨境鎮壓，將全力偵辦。如今同樣的事情再度上演，他今（2/5）日表示，兩起事件雖是不同的人犯下的案件，但不是孤立事件，兩起案件都是嫌犯入境犯案後立刻離境，這是有目的性的系列行動。

梁文傑指出，在家門外潑漆、將人痛打一頓等具有政治企圖，且造成心理壓力或恐懼的行為，恐構成《刑法》的恐嚇罪，但並不算重罪，檢察機關通常不認為這些罪行需要採取「通緝」，這是目前偵辦此類案件的困境。

在台港人團體與人權團體今早召開記者會聲援赴湯，民眾黨立委陳昭姿在會中表示，跨國鎮壓就是威權政權以監視、打壓、威脅、逼迫等手段，延伸到其國境之外，往往受害的不只是發生的當事人，甚至在原居地的家人都可能遭受迫害，這種作為只有一個目的，就是製造恐懼、逼迫噤聲。

梁文傑表示，目前已經有通報處理機制，而他也支持陳昭姿的言論，並大讚這是立委的正確態度，在台灣發生類似事情，不管是港人或是其他人，台灣都必須也都會與他們站在一起。

梁文傑認為，目前已經建立相關機制處理，才得以快速掌握兩起案件的犯罪嫌疑人，否則報案後容易不被當一回事，但他也呼籲法界不能將之視為一般的社會事件或單純的輕罪刑案，必須以《反滲透法》或是《國安法》的視角看待，並對此形成共識。

