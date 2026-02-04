港人工作室「二度被潑紅漆」 數度換裝、手沾紅漆出境…嫌犯身分曝

男子買漆過程數度換裝，犯案後立刻離境，手上還有明顯紅漆。讀者提供



在台港人、反送中運動者湯偉雄的泰拳工作室去年底被潑紅漆，沒想到今天（2／4）又再度被潑紅漆。北市警方成立專案小組追查，2小時內鎖定犯嫌為梁姓台籍港人，發現其入境後購買油漆即犯案，離境時雙手仍沾紅漆，犯案後搭最早班機潛逃出境，警方持續追查是否另有共犯。

士林分局表示，今天上午6時巡邏勤務時，警員發現該公寓遭人潑灑紅色油漆，且散佈大量印有被害人照片之紙張，恐嚇意味濃厚。

警方成立專案小組展開調查，經調閱監視器發現犯嫌於今天凌晨2時許犯案，犯案後隨即搭乘計程車前往萬華區一帶，製造斷點後，再換乘計程車前往桃園國際機場，於8時許潛逃出境。

湯偉雄工作室被潑紅漆，還留下威脅字眼。讀者提供

警方進一步調閱機場監視器畫面時發現，犯嫌辦理離境手續時，雙手仍殘留明顯紅色油漆痕跡，相關畫面清楚拍下，成為重要關鍵證據之一。經比對入出境資料，警方確認犯嫌為梁姓台籍港人。

湯偉雄的泰拳工作室遭潑紅漆，兇手犯案後馬上離境。翻攝IG/futong728_

士林分局長許城銘強調，警方強力譴責任何非法暴力與恐嚇行為，並重申保障在台港人人身安全與自由的決心。對於任何挑戰公權力、危害社會秩序的不法行為，警方勢必嚴查嚴辦，絕不寬貸。

