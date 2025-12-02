港人怒轟八炯「造謠大火只來1輛消防車」 台粉專：見笑

八炯(右)針對宏福苑大火救災情況傳播不實資訊，引發香港網友眾怒。（合成圖／示意圖／美聯社、資料照）

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，大埔宏福苑火災紀錄庫創辦人鄭曦琳發文質疑，台灣網紅八炯為何要聲稱香港消防只派了一輛消防車，這是造謠。該說法引發眾多香港人不滿，八炯則說他是引用受訪者所說的話。但粉專抓包八炯偷偷剪輯了他的爭議言論。

根據《ETtoday新聞雲》綜合，鄭曦琳在Threads發文表示她作為香港人，實在不理解八炯為何利用指責「為什麼只有一條喉管」的影片，稱香港消防只派一輛消防車，以及防暴警察也在場。她嚴正表示，這是造謠，請八炯更正並道歉，不要利用香港的火災來賺取流量。

廣告 廣告

脆友炸鍋，「我欣賞你之前為香港發聲，但一件事歸一件事，你誣衊我們香港的消防員，應該回應一下。在這件事，香港無論什麼立場的人很感激消防員的付出。做大事的公眾人物不應裝傻扮盲逃避問題」、「這麼會翻照片，怎麼看不到有多少消防車？多個直播畫面只需要拉進度條就能查證的東西」、「那個人在台灣已經像過街老鼠一樣，對他還能有什麼期待呢」。

回應廣大網路輿論怒火，八炯PO出一段宏福苑住戶的受訪片段，強調「我轉述那位老婦女說的『一輛消防車的水柱來』，不代表只有一輛到，奇怪了，如果你認為那位老婦人造謠，你們可以對她提告，她人就在香港」。八炯直呼「你們是否先去找到當事人問清楚？相對的他說的，你要怎麼認定他是錯的？我以前也道歉過，但我有原則，他本人也要出來說他說錯了，那我也會道歉」。

政客爽粉專指出，八炯偷偷把自己造謠的原影片最後一段進行剪輯，略懂剪輯的人應該都可以看出來，而原影片提到「過了兩三個小時，只有一台消防車來」，這在YT一些新聞媒體都有原段落，結果現在八炯影片這段已經消失了。這就是深厚的「大街造謠，小巷裝傻」功力，只有紙紮人有這樣的本事，假裝沒事就不用道歉。「八炯成功讓世界看見台灣散播假資訊的能力有多強大！讓香港人們見笑了。」

【看原文連結】