港人悼念宏福苑火災罹難者 菊花缺貨「柱上紙條」寄哀思惹鼻酸

香港政府自12月1日起為宏福苑大火災民提供多項援助，包括每戶5萬港幣（約台幣20萬）的生活津貼，以及先前發放的1萬港幣急難救助金。這場重大災難造成大量人員傷亡，其中印尼外籍幫傭尤為慘重。全港市民紛紛前往現場獻花致哀，排隊人龍綿延超過1公里，白色和黃色菊花因此供不應求而出現缺貨情況。雖然政府推出「一戶一社工」服務並加派公務員協助，但仍有災民抱怨未獲聯繫，且部分援助要求年長屋主親自申請，程序繁瑣。

港人悼念罹難者，有小朋友獻上畫作，感謝消防員的辛勞付出。（圖／TVB東張西望 ）

宏福苑大火後，全港市民紛紛前往現場悼念罹難者，排隊獻花的人潮從白天持續到黑夜，人龍綿延超過1公里，幾乎看不到盡頭。許多民眾手持花束，心情沉重地表達哀思。有民眾表示這場災難令人痛心，災民失去家園和一切財物。現場柱子上貼滿黃色小紙條，寫著對罹難者的祝福，希望他們安息、早登極樂。甚至有小朋友特地獻上畫作，感謝消防員的辛勞付出。

在追思隊伍中，不少外籍面孔格外引人注目。許多外籍移工的朋友在火災中不幸喪生，一名受訪移工情緒激動，幾乎說不出話，只能表示「我很多朋友都在裡面，我很難過」。由於悼念人潮眾多，花店鮮花供不應求，白色和黃色菊花已經大缺貨，許多民眾轉而購買蘭花等其他花束來表達心意。

香港政府於12月1日開始為受火災影響的家庭提供援助，每戶發放5萬港幣生活津貼。除此之外，政府還為1900戶居民提供「一戶一社工」服務，每戶加派2到3名公務員協助災民處理繁瑣的申辦手續。然而，有住戶反映至今沒有任何人與他們聯繫。同時，發放救助金的單位多頭馬車也引起災民不滿。一名宏福苑住戶指出，許多援助基金要求年長的屋主親自到大埔申請，且不允許家人代為辦理，造成諸多不便。

網路上流傳的宏福苑災後照片令人怵目驚心，照片中房間的家具和床墊已被大火吞噬，只剩下底層的收納櫃，宛如人間煉獄，讓人不禁為災民的處境感到憂心。

