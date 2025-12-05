港人接力獻愛 熱血小黃司機免費接送災民

為了防止宏福苑的悲劇再發生，現在香港有部分工地，全面禁止工人在施工的時候吸菸，違者不僅要重罰2.4萬台幣，甚至永不錄用。另外宏福苑大火後，暖心故事不斷，有小黃司機自發性地免費接送災民，希望能為災民帶來一絲溫暖。

為了防範宏福苑大火重演，香港現在許多工地全面禁菸，違者將重罰，甚至永不錄用。（圖／香港TVB）

香港宏福苑大火後，社會各界展開多項援助與防範措施，以減輕災民痛苦並避免悲劇重演。部分建築工地已全面禁止工人在施工時吸菸，違者不僅面臨高達2.4萬台幣的罰款，還將被永久列入禁用名單。與此同時，許多熱心民眾自發性提供協助，其中58歲的計程車司機Jacky主動為災民提供免費接送服務，在這場災難中展現人性溫暖。此外，宏福苑的死亡人數可能還會增加，目前已知女性死者多於男性，最新發現的疑似人類骨骸將送交法醫確認。

廣告 廣告

香港宏福苑大火後，暖心故事不斷湧現。多台6人座計程車抵達宏志閣，接送居民回家拿取貴重物品。其中一位58歲的計程車司機Jacky自願為宏志閣居民提供免費乘車服務，在3日和4日這兩天持續接送災民。Jacky表示，雖然事情已經發生，但能幫助到災民，自己就感到很開心。每當抵達宏志閣停車場，Jacky都會打開後車箱，讓住戶放好行李，並且告訴他們想去哪裡都不用錢。

這兩天來，Jacky東奔西跑，希望在災民最困難的時刻貢獻一己之力。Jacky表示，工作非常辛苦，累到全身像骨頭散了一樣，回家後基本上洗個澡就上床睡覺，也只能吃便當，比平時辛苦很多。但他強調，現在這個時間需要他們，他們就會出來幫忙。

為了防止宏福苑悲劇再次發生，香港政府和民間部門掀起檢討聲浪。目前有香港營造商全面禁止工人在施工時吸菸，工地廣播反覆強調「本地盤嚴禁吸菸，請將菸包放在儲菸櫃內」。工地管理人員警告工人，即使沒人看到他們吸菸，但只要在工作範圍內發現菸頭，工頭每人將被罰6000元（約2.4萬台幣）。不僅如此，違規吸菸的工人未來也將被營造商永久禁止錄用，期望達到嚇阻效果。香港地產建設商會執委會主席梁志堅認為，應該禁止工人在工地吸菸，若要吸菸就不要來工作。

根據12月4日的最新消息，宏福苑的死亡人數不排除會增加。港警公布的傷亡數據顯示，死者中女性多於男性，而第二棟開始起火的宏泰閣，死亡人數比最先起火的宏昌閣還多。此外，最新發現的骨骸疑似為人骨，將交給法醫進一步確認。

更多 TVBS 報導

8旬翁與妻外出飲茶躲港火劫 住中轉屋夫妻被迫分離

找家人、等安置 畢生積蓄被惡火燒光 宏福苑災民哭紅眼眶

宏福苑上千災民無家可歸 聚集封鎖線外緊盯救援

香港宏福苑大火奪159命！港警召開記者會 發現骸骨將檢測

