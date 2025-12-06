民視新聞／潘柏廷、林佳彤報導

香港大埔屋苑宏福苑上（11）月26日發生嚴重大火，造成至少159人死亡的慘劇，豈料現在港人要求徹查，卻陸續遭國安處約談或逮捕。對此，近年拿到台灣身分證的港星杜汶澤今（6）日受訪則無奈地說「這也沒辦法，畢竟香港已經有所改變，作為我的故鄉，我只能默默接受」。

杜汶澤今日在台北市大安區開張港式小吃品牌「小杜麵館」，而他下午更接受媒體訪問；就宏福苑大火災情一事，他坦言「感覺有好幾天很痛苦」。

廣告 廣告

針對協助部分，他透露自己針對性做兩方面的捐錢，第一，有消防員在火災中犧牲，就直接將錢捐給罹患者家屬的戶頭；第二，有些約10位來自印尼、菲律賓赴港打工的工人，也在本次大火中犧牲，他就請公司同事密切關注，由於詐騙頻傳因此公司團隊也研究後，決定要等可靠慈善機構成立關於外傭的捐款基金，就會將主要的錢捐給基金。

同時，杜汶澤也說，因自己是香港出身，現在來到陌生地方尋找自己的路，對於外地打工的人特別有感覺，而且香港發展很大部分是推動外傭制度幫忙打工，才可以讓女性朋友能出外工作，因此這些人對於香港經濟發展做出很大的貢獻。

快新聞／香港宏福苑大火 杜汶澤感無奈：只能默默接受

港星杜汶澤在台北市大安區開張港式小吃品牌「小杜麵館」。（圖／民視新聞）

記者也問，可以看到很多香港志工在宏福苑大火願意站出來，有網友認為這是2019年反送中後，香港人再度團結的時候，是否會有這樣的感受？杜汶澤認為，香港人從來在災難都會出一份力，例如中國有災難、經濟沒那麼好的時候，香港人也曾無私捐很多錢給中國，台灣也是如此，「這是人性所謂的同理心，任何時候只要有災難發生，大家都會願意幫忙」。

另，對於香港宏福苑大火真相未明時，卻有人陸續被約談或逮捕，杜汶澤則無奈回「這也沒辦法，畢竟香港已經有所改變，作為我的故鄉，我只能默默接受」。

原文出處：快新聞／港人求徹查宏福苑大火「遭約談、逮捕」 杜汶澤嘆：只能默默接受

更多民視新聞報導

宏福苑大火跨海哀悼 倫敦寒雨夜3000人排隊追思罹難者

小紅書遭封鎖1年！杜汶澤喊「無感」開酸：對紅色過敏

談川普最新國安戰略報告 郭雅慧曝最重要目標：防止中國犯台

