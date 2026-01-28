港人溫馨小聚點「煲底」正宗家鄉味撫慰鄉愁

▲「煲底」闆娘Cat媽，不僅親手烹調道地家鄉味，還打造一個洋溢香港情懷的溫馨據點，（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 曾經在台中港人圈小有名氣的煲底bodium港式小館，歇業2年後，在港人熱情敲碗下重新復出，闆娘Cat媽不僅親手烹調道地家鄉味，還打造一個洋溢香港情懷的溫馨據點，提供消費者大啖美食後，也能欣賞來自香港的小收藏品。馬年春節腳步近，Cat媽應景準備港式蘿蔔糕等年貨，即日起開放預購。

Cat媽6年前帶著兒子恒仔從香港移民台灣，恒仔念大學，Cat媽先在台中市西區開間小餐廳，那是「煲底bodium」第一個店址。疫情期間，Cat媽曾在中區重新開店，不久就歇業兩年多。3個月前，Cat媽又重出江湖，「煲底」招牌在興大路巷弄張掛，儘管只有8個座位的小小店面，卻成了港人紓解鄉愁據點。

▲Cat媽雖非科班出身，做起港味卻一點不含糊。包括蜜汁叉燒、脆皮燒肉等全是正宗港味。（圖／業者提供）

Cat媽雖非科班出身，做起港味卻一點不含糊。包括蜜汁叉燒、脆皮燒肉、蟲草花無花果佛手瓜雞湯、糯米雞、珍珠雞、鹽焗雞腿等，一道道都是正宗港味，近期新推出的「豉汁蒸午仔魚」（香港稱馬友），也讓饕客讚不絕口。Cat媽自豪地說，菜餚中的豆豉蒜蓉絕非現成貨，是她精心調理，將豆豉的鹹香與蒜蓉的辛辣經過黃金比例調配與熬製而成，可說將魚肉鮮味提升到另一層次。

為了趕在農曆春節前，將一盒盒「料比粉多」、紮實沉甸甸的港式蘿蔔糕送到大家手上，Cat媽已提前啟動這場關於『時間與心意』馬拉松，她不求量產，只求每一口都能吃到清甜的蘿蔔絲與濃郁的乾貝臘腸。這份『難煎』的堅持，正是她對家鄉味最後的倔強。」

▲近期新推出的「豉汁蒸午仔魚」（香港稱馬友），也讓饕客讚不絕口。（圖／業者提供）

2026 賀年限定預訂資訊：1台中店取：於台中煲底bodium店面自取。2台北店取：2月14日於「Better Treats by Fresh Ideas」（南勢角捷運站步行 7 分鐘）自取。3全台配送：另加運費，提供黑貓冷藏宅配。預訂資訊：https://forms.gle/LGpR5SLJMDaNxyjYA

「煲底bodium」因為只有八個座位，一律採預約制，地址：台中市南區興大路350巷11號。預位訂位可用臉書或IG私訊，或加入官方LINE留言，https://lin.ee/Mk2O8Xu

