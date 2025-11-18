港人組共諜網 砸千萬吸收台6軍官

港籍陸人丁小琥受中共軍委會指示，來台吸收國軍現退役軍官，台灣高檢署18日依違反《國家安全法》等罪起訴丁小琥7人。（本報資料照片）

港籍陸人丁小琥受中共軍委會指示，來台吸收陸軍退役中校王文豪等人6名現役、退役軍士官，刺探、蒐集陸軍裝甲兵指揮部、空軍飛指部機密，丁還遊說現役軍官於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗，另透過地下通匯從大陸匯款1112萬多元，作為共諜網資金及蒐集軍機酬勞。台灣高檢署18日依違反《國家安全法》等罪起訴丁小琥7人，並對王文豪6位現役、退役軍官，建請從重量刑。

另台北地檢署則依違反《銀行法》、洗錢等罪起訴丁小琥、王文豪和業者陳俊安3人，同樣建請從重量刑。同案被告張志煒、何聖影因死亡，不起訴處分。

廣告 廣告

起訴指出，丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，自民國112年起多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織及刺探、蒐集機密資料。他先吸收陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明及民眾張志煒、何聖影為組織核心成員。

王、譚等人再循昔日軍中同僚、部屬人脈關係，陸續吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、楊的姊姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧，楊女丈夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林，伺機刺探、收集陸軍裝甲兵指揮部及空軍飛指部機密，丁還遊說現役軍人於兩岸發生戰事時，率領部屬消極不抵抗。

丁男及張志煒另指示陳俊安，分別以本人或透過所設立公司帳戶共8個帳戶，轉匯1112萬7600元來台，作為共諜組織經費，丁男等人視機密機敏程度，按件提領現金給予涉案現退役軍官。

高檢署昨將在押的丁小琥等7人移送高院審理，合議庭認為7人涉犯最輕本刑5年以上徒刑之罪，有逃亡之虞，裁定丁男6人羈押禁見、楊千慧羈押未禁見。