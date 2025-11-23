港人赴日熱度不減！對日旅遊警示影響有限 民眾：京都終於安靜下來

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

中國政府日前對日本發布旅遊警示後，香港保安局也在本月15日跟進發出提醒，指稱中國人在日本遭遇襲擊的事件有增加趨勢，呼籲港人提高警覺。不過，相關警示對香港人的赴日旅遊影響有限。航空與旅遊業者表示，目前沒有出現大規模取消，整體旅遊需求依舊穩定。

香港人向來喜愛日本旅遊，疫情後更是快速回流。（示意圖／Unsplash）

根據日本「時事通信社」報導，針對日本的旅行警示，已將福島第一核電廠周邊區域列為最低等級的「黃色」警戒，日本其他地區則未被納入限制範圍。航空公司也配合提供彈性調整訂位的措施，方便旅客視情況變更行程。然而，旅行業表示，雖然日本團體旅遊的詢問度有所下降，但並沒有出現大規模取消潮。

廣告 廣告

香港人向來喜愛日本旅遊，疫情後更是快速回流。根據日本政府觀光局資料，2024年共有268萬港人次赴日，創下歷史新高，而香港總人口僅約750萬。當地大型旅行社表示，真正會讓人卻步的是地震或其他危險風險，對香港居民而言，中日衝突與他們距離較遠，因此除非提高旅行警示等級或取消航班，否則不會產生重大影響。

一名30多歲香港女性直言，「香港人不會在意這種事」，但仍擔心未來若出現更嚴格措施，可能會造成不便。另一名40多歲女性則表示，部分人因中國遊客減少，而出現正面看法，笑稱「京都有機會恢復安靜」。

更多FTNN新聞網報導

日本以後看不到貓熊！中日情勢緊張 明年2月歸還後恐不再出借

直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看

日本真的只適合旅遊？台灣網友揭日本生活難處

