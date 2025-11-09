港人辦六四晚會被控顛覆國家 李明哲轟中國：人類文明歷史最大恥辱

香港前支聯會主席李卓人及副主席鄒幸彤遭港府收押已超過1500天，包括台灣人權促進會及國際特赦組織等多個團體，9日在台北市西門鬧區舉行聲援記者會，除發言及呼口號外並以行動劇要求當局釋放二人。圖中發言為李明哲。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前香港支聯會正、副主席李卓人與鄒幸彤因舉辦六四紀念晚會，2021年被控「煽動顛覆國家政權」，已關押逾1500天。台灣人權工作者李明哲今日在西門町舉行的聲援活動上痛批，中華人民共和國這樣的政權，不應該出現在現代文明社會，這樣反人類，反人權的政權，必須被全世界熱愛民主自由的民眾「顛覆」，因為這種政權的存在，是人類文明歷史最大的恥辱。。

李明哲指出，2017年9月，香港支聯會及社民連遊行前往中央政府駐香港聯絡辦公室抗議，聲援在中國被捕的自己。當時支聯會主席李卓人直言，對中國政權而言，只要一批評他們的人權紀錄，中國就認為是顛覆國家政權。

李明哲談及，2022年4月，他刑滿出獄回到台灣，今天在這裡聲援支聯會案的李卓人和鄒幸彤，何其諷刺。2021年支聯會因組織紀念1989年北京天安門屠殺的維園燭光晚會，鄒幸彤、何俊仁、李卓人等，一同被控「煽動他人顛覆國家政權」，最高可處無期徒刑。該案起訴書的內容認為他們3人，用「非法手段」煽動他人，顛覆國家政權。

李明哲直指，支聯會從1990年開始，連續30年，在每年6月4日舉辦六四燭光晚會，用和平的方式提醒世人勿忘歷史。這樣和平的集會活動，在今天的香港卻變成用「非法手段」煽動他人，顛覆國家政權。

李明哲批評，如果在香港和平舉辦六四燭光晚會，要被用「煽動顛覆國家政權」的罪名判罪，那證明中華人民共和國這樣的政權，不應該出現在現代文明社會，這樣反人類，反人權的政權，必須被全世界熱愛民主自由的民眾「顛覆」，因為這種政權的存在，是人類文明歷史最大的恥辱。

李明哲也引用香港作家陳慧的一段話，指「好好維護自己的價值觀。要知道有什麼東西是你不能給人家拿走的？想想什麼東西要是失去了，你就不是你了？」台灣長期受到中國武力威脅，台灣人更應該從香港「一國兩制」例子知道：獨裁者所謂的「和平」，是違反人權、違反普式價值、違反人類基本文明的。是任何一個「自由人」都堅決不能接受的。

