港仔台爸晉升「洗屁屁高手」！自創「盲盒」彌月禮結合台灣夜市美食 笑稱：努力賺奶粉錢

金鐘主持人張啟樂去年底喜迎千金，正式升格「港仔台爸」。（圖／張啟樂提供）

金鐘主持人張啟樂，從香港來台發展6年，去年底喜迎千金，正式升格「港仔台爸」。談及初為人父的心情，張啟樂坦言剛從月中回家時，面對女兒連番哭鬧曾感到崩潰，但經過一個月的磨練，現在餵奶、換尿布已駕輕就熟，更被太太封為「洗屁屁高手」，展現稱職奶爸的一面。

女兒剛滿雙月，張啟樂直言怕應酬勞累，決定不辦百日宴，而是遵循台灣習俗送彌月禮。他觀察到台港文化差異：「香港沒送彌月禮習俗，送禮給在台港友時，九成都感到驚訝。」

此次彌月禮盒特別與香港知名 IP「癲噹（Din Dong）」合作，推出全台首創的「盲盒彌月禮」。禮盒除了可愛的手工餅乾，更內含一款隨機的「台灣夜市美食版」癲噹貓布偶。張啟樂表示，盲盒概念深受年輕人喜愛，且香港 IP 結合台灣特色，正象徵女兒「台港混血」的身分。

張啟樂感念在台多年受好友照顧，此次不惜重金準備超過 200 份禮盒分享喜悅。他開玩笑說，為了生女兒花掉不少積蓄，「港仔台爸」現在動力十足，希望 2026 年在台灣能有更多演出機會，努力賺取奶粉錢。

張啟樂為女兒特製的彌月禮盒中，除了可愛的手工餅乾，更內含一款隨機的「台灣夜市美食版」癲噹貓布偶。（圖／張啟樂提供）

