「港仔台爸」張啟樂 樂當「洗屁屁」高手 彌月禮盒搞創意搭配開盲盒

【警政時報 司徒／臺北報導】來台發展6年的港星張啟樂，他的女兒在去年年底出生，晉升成為「港仔台爸」。問啟樂初當爸爸有什麼感覺？他覺得一開始照顧小孩真的是超級累，尤其是剛從月子中心回到家的第一個晚上，小孩一直在哭鬧，喝完奶換好尿布都還是哭，讓他非常崩潰。但他說經過一個月每天餵奶換尿布哄睡覺，現在已經駕輕就熟，更可以憑女兒的哭喊聲大概能猜到女兒在哭做什麼。他更說自己為女兒擦屁股換尿布的動作利落，更被太太稱自己為「洗屁屁」高手，可見啟樂這位新手奶爸當得相當稱職。

港星張啟樂,女兒在去年年底出生，晉升成為「港仔台爸」。(圖/張啟樂 提供)

啟樂的女兒剛滿兩個月，問啟樂會不會辦百日宴？他就說其實他很怕自己舉辦這種宴會，因為他說總覺得會有人不想出席，但卻為了「給面子」而被迫要出席，也會有人「不給面子」邀請卻不來，而且辦一次宴會其實很勞累，所以為了避免有這些情況出現，啟樂說寧願少收紅包也不想辦宴會。



張啟樂準備的彌月禮盒是從香港來到台灣的Din Dong貓為他特製這個彌月禮盒，而且市面上並沒有販售。(圖/張啟樂 提供)

雖然沒有辦桌，但啟樂有按照台灣習俗準備彌月禮盒送給親朋好友好，而他覺得這方面台灣跟香港很不一樣。啟樂說：「台灣生兒子要送油飯，生女兒要送蛋糕或餅乾，但香港並沒有送彌月禮的習俗，所以當我把彌月禮盒送給一些住在台灣的香港朋友時，超過九成都不知道台灣有這樣的習俗，這也是一種台港文化差異。」

看到啟樂準備的彌月禮盒很可愛，啟樂就說很感謝這個也是從香港來到台灣的Din Dong貓為他特製這個彌月禮盒，而且市面上並沒有販售。禮盒內除了有可愛到捨不得吃的造型餅乾之外，每份彌月禮盒都附有盲盒。啟樂說近年盲盒非常盛行，所以就把這個大受歡迎的概念放進彌月禮盒中，相信這個也是全台灣第一個附有盲盒的彌月禮盒。盲盒內都會有一個以台灣夜市美食造型的Din Dong貓布偶，一共有四款，每一款都有濃濃的台灣特色，而且這個ip是來自香港，就好像啟樂跟他台灣太太所生的台港女兒一樣。

問啟樂準備了多少份禮盒？啟樂說過去在台灣真的得到不少朋友的幫忙，所以這份喜悅都希望能夠跟所有朋友分享，因此禮盒準備超過200份，他續說因為生女兒而用了不少積蓄，所以要更加努力，因為我這位「港仔台爸」真的很需要賺奶粉錢，希望2026能夠在台灣有更多的演出機會。

