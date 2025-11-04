港仔男星暖探班，傳奇樂手劉志遠與歌王謝宇威
「2025好友港節市集」預計於11月8、9日在華山文創園區熱鬧開跑！去年，傳奇樂手劉志遠與客家歌王謝宇威首度攜手，以多首經典港劇金曲壓軸，現場港澳及台灣民眾無不陶醉。因廣受好評，今年兩人獲邀再度合體，勢必再次掀起音樂高潮！
而劉志遠與謝宇威為即將登場的演出緊鑼密鼓綵排。連續三年擔任活動總召的「港仔男星」張啟樂，特地帶著暖心港式小吃前往探班，與兩位樂手分享，也關心這次的表演內容。謝宇威透露，由於港澳地區深受西方文化影響，今年的曲目除了經典粵語金曲，更將融入多首英文經典，盼能喚起大家共同的成長回憶。
曾為《至少還有你》等無數金曲操刀編曲的劉志遠，談及去年首次參與好友港節，感動表示：「我的台灣朋友、太太和家人全部都來觀賞，真的好感動！」他認為，台灣親友參與港式活動，正符合「好友港節」連結港台文化的精神，讓不同背景的人們在音樂中共享歡樂時光。
三度榮任總召的張啟樂謙虛表示榮幸，感謝主辦單位「臺港經濟文化合作策進會」賦予他服務在台港澳人士的機會，期盼大家都能盡情享受活動。提及「港仔台爸」這個暖心封號，他特別感謝台灣媒體的關注與報導，並感性允諾將竭盡所能，努力成為一個好父親，陪伴孩子在台灣這片土地上幸福快樂成長。
