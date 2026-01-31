港企特許經營權遭撤 巴拿馬運河暫由馬士基接手

（中央社巴拿馬市30日綜合外電報導）巴拿馬海事管理局今天表示，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團接手。巴拿馬最高法院昨撤銷港口原經營者香港長江和記實業有限公司的特許經營權。

香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。

法新社報導，但長和這份特許經營合約29日被巴拿馬最高法院宣告違憲而失效；巴拿馬最高法院指合約對長和存在「逾越比例的偏袒」。

巴拿馬運河承載約40%的美國貨櫃運輸量及全球約5%的貿易。運河由美國興建，並由美國營運長達一個世紀，直到1999年才將控制權移交給巴拿馬。

美國總統川普以巴拿馬運河實際被中國掌控為由，多次揚言收回運河控制權。這次巴拿馬最高法院的裁定，被視為川普與北京競逐中南美洲影響力的一次勝利。

巴拿馬海事管理局（AMP）今天表示，隸屬馬士基集團（Maersk）的港口營運商APM Terminals將擔任巴爾博亞港與克里斯托巴港的「臨時管理者」，暫時接手本由巴拿馬港口公司負責的業務。

關於撤銷巴拿馬港口公司合約，最早是去年由監督政府資金使用的巴拿馬審計部門提出。審計部門主張特許經營權「違憲」，並指長江和記實業未向巴拿馬政府支付應繳的12億美元稅金。

巴拿馬港口公司則堅持他們是唯一由巴拿馬政府持有股份的港口營運商，並表示過去3年中已向巴拿馬政府支付5900萬美元。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon MaCroeconomics）專責中國事務的經濟學家林浩波（Kelvin Lam）說：「很難想像這當中（法院裁定）沒受到美國就運河所有權施壓的影響。」

他指出，外國投資人未來可能會對在「美國後院」的戰略性基礎建設投資抱持更謹慎態度。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）過去以「帶勒索性質」形容長江和記實業這份經營合約。他今天指合約遭撤銷後，運河仍將持續營運不被打亂，還說這段過渡期後，會在「對我國有利條款與條件下」重新釋出特許經營權。

但穆里諾沒說新的特許經營權何時正式招標。

APM Terminals也發表聲明表示，願接手港口營運「以維繫運作連續性，降低關鍵服務中斷的風險」。

香港富商李嘉誠創辦的長江和記實業，去年3月宣布將出售巴拿馬港口公司90%的持股及43個海外港口資產給由美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。但在中國政府出面反對後，交易告吹。（編譯：陳亦偉）1150131