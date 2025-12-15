港判黎智英「勾結外國」3項罪名成立 黎兒子:國安法被武器化

黎智英被關押超過1800天後香港法院判3罪成立（圖／達志影像美聯社）

壹傳媒創辦人黎智英，今天被香港法院裁定，包括「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。黎智英的兒子黎崇恩15號在英國召開記者會，說「今天是黑暗的一天」，他除了擔心自己父親的健康，也批評「港版國安法」被當成打壓言論的武器。他呼籲英國採取更強硬行動。

78歲的黎智英在多輛警車戒護下15日清晨抵達香港西九龍法院，根據港媒報導，黎智英穿著灰色西裝出庭，雖然身形消瘦但精神狀況不差，還向家屬及旁聽人士揮手。法官宣讀長達855頁的判決書，花了將近1小時，最終裁定黎智英3項罪名全部成立。

香港法庭指出，黎智英長年憎恨中國，從其訪談節目和新聞訪問中可以看出他希望利用美國對付中國。判決書還提到，黎智英曾聘用美國前副參謀長基恩以及前國防副部長沃佛維茨，並將他們介紹給台灣的蔡英文。法官認為，黎智英有意識利用「蘋果日報」及其自身影響力削弱中央政府及香港特區政府的合法性，涉案的書面文章客觀上具有煽動性。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，黎智英作為媒體代表、公民運動參與者及香港民主自由的主要推動者，這些在正常公民社會或民主環境中是正常行為，但在香港國安法架構下卻被判為與境外勢力勾結的重罪，最高可能判處無期徒刑。

黎智英案吸引了美國、英國、歐盟、澳洲等國家的領事館人員到庭旁聽，美國國會及行政部門中國委員會發表聲明，認為黎智英僅因從事新聞工作和對民主的信念就被判有罪，香港任意拘押政治犯的情形已經跟委內瑞拉、緬甸相當。

淡大兩岸關係研究中心執行長蕭督圜認為，北京不斷嚇阻香港社會內部對北京政權存疑或不信任的人，黎智英的案例就是最好的警示。黎智英在2020年8月10日被港府國安處以涉嫌「國安犯罪」為由逮捕，案件直到2023年12月開審。黎智英在未判有罪前已被關押5年，超過1800天。王智盛強調，這在全世界正常的司法程度來看是絕對不可能的，從任何國際人權角度都極端違背人權。他並比喻香港社會本身已經被一個國安法籠罩到無法呼吸的狀況，黎智英案的宣判，就像「嚥下了最後一口氣」，香港未來再也呼吸不到自由法治的空氣。

除了黎智英案外，曾是立法會第一大黨、運作30年的香港民主黨也被迫宣布解散。蕭督圜分析，港版國安法實施後，就是香港一國兩制2.0，在一國兩制2.0的時代，北京已不想再容許任何中間派乃至民主派的存在，認為他們的存在會質疑北京所選出的「愛國者」的合法性或正當性。

