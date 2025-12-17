港判黎智英3項國安罪成立 賴清德聲援：中國無理行徑違反國際人權規範

身兼民進黨主席的總統賴清德今聲援黎智英，痛批中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步。（資料照片／取自東方IC）

香港壹傳媒創辦人黎智英遭控違反港版國安法案，香港法院近日宣判，包括串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等3項罪名成立，最重恐面臨無期徒刑。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今天（17日）在中常會上聲援黎智英，以及近日遭中國制裁的行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂，痛批中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步

據民進黨發言人韓瑩轉述，賴清德今下午在中常會上表示，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，但卻看到近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英，以所謂國安法定罪。

不僅如此，賴清德提到，中國也對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，「中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神」。

賴清德強調，無論是對黎智英或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

民進黨中國部昨天也發文聲援黎智英，並指出任何對與中共和談能夠換來和平抱有幻想的人都應徹底清醒，無論是黎智英或民主黨的遭遇，香港正在發生的事情，未來都會發生在台灣或其他中國野心所及的領域。中共的所謂承諾，從來都只是能隨時拋棄的詐騙工具，「唯有透過實力才能阻止獨裁者的侵略野心，也為有透過實力才能真正確保與守護民主、和平與繁榮」。

民進黨中國部正告中共當局，應立刻停止利用港版國安法等惡質手段抓捕與威嚇香港人民、迫害香港民主與公民社會，並回應國際社會的關切與訴求，立即釋放被莫須有罪名定罪的黎智英，不要在錯誤的道路上越走越遠，同時呼籲國際與台灣社會都不該對與中共和談、和平協議甚至相信習近平等主張，抱持任何錯誤的幻想，否則只會讓台灣成為繼香港之後的下一座威權修羅場。



