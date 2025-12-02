港前議員要求設大火調查委員會 記者會前竟遭國安警帶走

香港民眾到宏福苑大火罹難者靈堂前致意。路透社



今日（12/2）是香港宏福苑大火罹難者的頭七。香港前議員廖成利原定今日下午開記者會，要求成立調查委員會徹查大火起因。但記者會臨時宣布取消，據說廖成利已被香港警方國安處帶走。

香港商業電台、《星島日報》今日中午先後引述知情人士指出，港警國安處人員帶走民協主席、前黃大仙區議員廖成利，邀請他到元朗警署會面。

據報導，廖成利等人原定今日下午舉行「高樓維修政策」為主題的記者會，討論眼前對受害災民的支援、居民的居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管、大維修和圍標問題、廉政公署的角色、高樓發展、維修與安全等範圍。

不過發起人士臨時通知媒體稱，「因有部門通知，記者會需要取消」，但沒透露是哪個部門。

位於大埔的宏福苑上週三（11/26）大火，造成至少151人死亡，是香港數十年來最嚴重火災慘劇。香港民眾自發組成志工前往災區協助，卻疑似因港府擔心眾人集會而很快便強行驅離。此外，香港國安警更是對網路上要求連署徹查等聲浪進行打壓。

在廖成利被帶走前，前屯門區議員張錦雄也在上月29日被拘捕，指控張錦雄涉嫌「煽動仇恨政府」。

此外，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，呼籲對這次火災進行獨立調查，不到一天就獲得逾萬人支持。發起人之一的24歲學生關靖豐11月29日也傳出被警方國安處以涉嫌煽動為由拘捕。

