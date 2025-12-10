港劇神作《尋秦記》時隔25年出電影版 古天樂率原班人馬回歸

古天樂在《尋秦記》中飾演項少龍。（華映提供）

穿越經典，天命回歸！香港開年話題電影《尋秦記》，由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，在劇迷瘋狂敲碗多年之後，終於確定將於明年1月9日在台上映。

2001年，電視劇《尋秦記》改編自香港知名小說家黃易的作品，此小說在華人圈掀起極大話題，更改編成電視劇集，是當年TVB電視台台慶大作。當年集合電視台一線主演古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等人共同演出，創下超高收視率，更風靡亞洲，可說是穿越題材的經典代表性作品，更收獲了大批期待再拍續集的鐵粉。

電影《尋秦記》找來宣萱（左）、郭羡妮回歸演出。（華映提供）

時隔近20年時，古天樂的公司宣布買下小說改拍版權，將經典劇集電影化，故事是延續電視劇的結局19年後所發生的全新故事，消息一出便引爆劇迷敲碗期待。電影版集合原班人馬上陣，觀眾熟悉的角色人物，古天樂扮演的項少龍、林峯扮演的秦王（趙盤），宣萱扮的烏廷芳、郭羨妮扮演的琴清等人都在電影中出現演出，必定會勾起所有「尋迷」的集體回憶。

10日公佈電影前導海報，再度呈現港劇版中師徒情誼破裂的古天樂與林峯再度對峙，兩人必需再度面對過往的恩怨情仇，也是兩人繼去年的話題電影《九龍城寨之圍城》後再度合體演出，讓觀眾感受跨時代的震撼張力。

