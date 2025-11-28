港劇神預言宏福苑大火！車公廟抽下簽籤詩曝

▲香港大埔宏福苑大火，引發全港震驚，截至28日上午，至少造成128人死亡、79人受傷，逾200人失聯。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區大火，震驚全港，截至28日已造成128人死亡、79人受傷，仍有逾200人失聯。港劇《新聞女王》日前正好播出，提到1996年嘉利高樓大火的片段，巧合引發許多網友討論。還有人提到，香港政府今年新年求籤活動在沙田車公廟抽出「下籤」，籤詩還寫著「恐防患禍與災殃」，更引發香港民眾熱議。

近期熱播的港劇《新聞女王2》近期正好播出，提到1996年曾發生的嘉利高樓五級大火事件，嘉利大廈正在進行電梯裝修工程，不料焊切作業火花噴濺，造成木材起火燃燒，火勢一發不可收拾，最終耗時21小時才滅火，總共造成41人罹難。

不僅與宏福苑一樣是嚴重的高樓火災，還有網友提到，嘉利大廈的業主不想同意天價維修費，現實中宏昌閣也是每戶要交十幾萬的維修費，很多人都不認可，「播的時候還疑惑為什麼要播這個案子，劇情好像又沒有很精彩，沒想到這麼寫實」。

而香港政府今年春節依例舉行抽籤活動，香港新界鄉議局主席劉業強、沙田鄉事委員會主席莫錦貴，農曆正月初二在有「最靈車公廟」之稱的沙田車公廟，抽出第82簽下簽，也引發熱議。

新界鄉議局主席劉業強今年正月初二車公誕，按傳統到沙田車公廟求籤，劉業強為香港抽出第24簽中簽，沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得第82簽下簽，與2019年相同。

值得注意的是，第82簽下簽的籤詩「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」解曰出入謹慎，凡是小心，解簽的陳天恩居士形容籤文「衰到貼地」，呼籲沙田人勒頸褲頭。

