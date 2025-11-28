港劇神預言惡火！最靈車公廟曾抽下籤 曾警告「患禍與災殃」

記者盧瑞宏／報導

香港大埔宏福苑大火，釀成百人死亡，不過港劇《新聞女王》日前恰好播出，提到昔日五級大火、1996年嘉利高樓大火的片段，讓網友直呼太巧合！甚至港府今年新年求籤活動，也抽出中下簽，籤詩中還提到「恐防患禍與災殃」，引發熱議。

香港大埔宏福苑大火，釀成百人死亡。（圖／AP授權）

港劇《新聞女王2》片段：「這棟看起來平平無奇的大廈，曾經出現在全港所有報紙的頭版，它的前身是嘉利大廈，1996年11月20日發生了一場五級大火。」

香港大埔宏福苑大火，成為當地史上最嚴重的高樓火災，而港劇《新聞女王》日前播出片段，主題就是大樓嚴重火災，恐怖巧合讓網友直呼不可思議。

廣告 廣告

中國網友：「開頭業主大會也是不同意天價維修費，而現實中宏昌閣是每戶要交十幾萬的維修費，很多人都不認可，懷疑維修方有金錢交易，播的時候還疑惑為什麼要播這個案子，劇情好像又沒有很精彩，沒想到這麼寫實。」

29年前同樣在11月下旬，位於香港九龍的嘉利大廈突然起火，消防隊到場救援後，同樣將警報升到五級，情況和宏福苑火災極度相似。

事發當時，嘉利大廈正在進行電梯裝修工程，下午4點多，焊切作業火花不慎造成木材起火燃燒，一發不可收拾。

CNN主播（1996）：「一名消防員救災時，不慎摔入電梯井殉職。」

兩場火災極其相似的還有煙囪效應。

香港理工大學研究員阿西夫‧烏斯馬尼：「其實可以說，火會逆著重力往上蔓延，垂直的表面越高，火燒得越快。」

整棟大樓很快陷入火海，許多民眾來不及逃離，因此喪生火場。

CNN主播（1996）：「人們緊抓著窗台，極其危險的情況下，拼命呼救，有些人被直升機救出，直升機冒著強烈的高溫與濃煙，把受困者從屋頂上吊運救走。」

最終耗時21小時才滅火，總共造成41人罹難，更讓港人毛骨悚然的是，這場大火不僅與影集情節類似，2025年初蛇年正月初二，香港新界鄉議局主席劉業強，還在沙田車公廟抽出第82簽，不但是下籤，最後一句「恐防患禍與災殃」，有如這場火災的預言，引起香港民眾議論。

更多三立新聞網報導

香港惡火燒大樓五月天出手了！相信音樂捐886萬 願同心同行共渡艱難

無法領包裹了！OK超商公告「分手蝦皮」 明年停止寄件、取件服務

香港大火「竹棚易燃」？竹筒飯卻燒不起來？專家曝關鍵差異

宏福苑遭大火吞噬！館長哀悼「捐100萬港幣」 高喊：香港同胞加油

