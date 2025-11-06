港務公司偕台電尖山廠澎湖港淨灘

港務公司與台電全體參與淨灘人員大合照。（圖：臺灣港務公司提供）

為響應行政院「向海致敬」政策，臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處（下稱港務公司）秉持企業社會責任（CSR）與ESG永續發展理念，積極投入海洋環境保護行動。於本（十一）月五日攜手台灣電力股份有限公司尖山發電廠及轄內在建工程廠商上鋌營造股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司與東久營造工程有限公司，共同舉辦「一一四年度澎湖港淨灘活動」，以實際行動守護澎湖珍貴自然生態與海岸環境。

此次淨灘活動選址於澎湖港馬公碼頭西側至金龍頭灣區間的沙灘。該區域蘊含深厚的地方記憶與人文情懷，是經典歌曲《外婆的澎湖灣》所描繪的意象所在。港務公司秉持「開發與在地文化並重」的原則，隨著地方觀光政策推動及金龍頭灣區開發計畫的推進，持續努力在環境開發與文化保存之間取得平衡，確保這片海灣的歷史情感得以延續。

活動當日，港務公司與尖山發電廠及多家工程廠商員工共同參與，攜手清理海漂廢棄物，包括寶特瓶、保麗龍、塑膠籃、玻璃瓶及繩索等。透過眾人合力，讓金龍頭灣區沙灘恢復原有潔淨樣貌，重新展現出碧海藍天、白沙綿延的自然風光。此次淨灘不僅象徵企業積極落實環保行動，也喚起更多民眾對海洋環境保護的重視。

港務公司表示，推動ESG永續經營是企業長期的核心使命，未來將持續結合公部門及企業夥伴力量，深化永續理念與社會責任。