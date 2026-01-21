港務公司再獲工程界奧斯卡獎肯定

臺灣港務公司臺中港務分公司辦理「臺中港老舊碼頭（29號）整建工程」榮獲工程界最高榮譽的公共工程金質獎水利工程類特優獎，由臺灣港務公司董事長周永暉（右三）與臺中港務分公司總經理林春福（右二）率施工團隊與行政院長卓榮泰（中）、工程會主委陳金德（左三）合影。（圖：臺灣港務公司提供）

▲臺灣港務公司臺中港務分公司辦理「臺中港老舊碼頭（29號）整建工程」榮獲工程界最高榮譽的公共工程金質獎水利工程類特優獎，由臺灣港務公司董事長周永暉（右三）與臺中港務分公司總經理林春福（右二）率施工團隊與行政院長卓榮泰（中）、工程會主委陳金德（左三）合影。（圖：臺灣港務公司提供）

行政院公共工程委員會昨（廿一）日舉辦「第廿五屆公共工程金質獎」頒獎典禮，邀請行政院長卓榮泰蒞臨頒獎。臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）秉持「安全、品質、永續」工程核心理念，於本屆公共工程金質獎再創佳績，以「臺中港老舊碼頭（29號）整建工程」榮獲特優獎，「花蓮港17～25號碼頭震災修復工程」榮獲優等獎，由董事長周永暉代表領獎。公共工程金質獎為國內公共工程最高榮譽獎項，此次獲獎充分展現臺灣港務公司在工程品質、施工管理及創新技術應用上的卓越成果。

廣告 廣告

港務公司說明，「臺中港老舊碼頭（29號）整建工程」以「綠色港埠」為原則，避免傳統拆除作業對碼頭面板下海域及潮間帶生態造成干擾，以鋸切與鍊切工法進行舊結構拆除，並採用半預鑄工法搭配活動式施工構台，大幅減少水下與板下高風險作業及混凝土大量澆置，不僅提升施工安全，也有效降低對環境衝擊，充分體現生態保育與工程品質並重理念。

另，該工程同步完成岸電、岸水系統建置及繫靠設施更新，全面提升碼頭服務功能，並全面檢討老舊碼頭承載能力，提升繫船柱設計容量，為未來靠泊更大噸數船舶預作準備；同時工程首次於老舊碼頭整建中採用鍍鋅鋼筋，有效延緩鹽害對鋼筋侵蝕，提升結構耐久性，並降低後續維護負擔，為臺中港長期穩定營運與港灣建設品質樹立重要典範。

另一獲獎案件「花蓮港17～25號碼頭震災修復工程」係以「韌性港埠」為目標，導入「大震不倒、中震好修、小震不壞」設計理念，透過鋪面材料精選及微地改工法強化基礎結構，大幅提升碼頭設施耐震性能與整體穩定度，確保港埠在極端地震事件下仍具高度安全性與修復彈性。

在施工執行期間，為降低對港埠營運及地方產業影響，採分區施工及指泊調度原則，優先完成上下引道鋪築以恢復作業動線，使碼頭裝卸作業於修復期間得以持續運作，並導入智慧化工地管理系統，結合電子安全帽、電子圍籬等科技設備，即時掌握人員動態與施工風險，全面提升職業安全管理水準。

同時，工程採用創新「微型樁串接工法」，有效避免施工對水下魚類及珊瑚生態造成干擾，並透過舉辦花蓮港守護洄瀾灣生態論壇，深化工程與環境共融理念，也將破碎混凝土材料回收再利用，落實循環經濟與減碳環保目標，使該案成為兼顧韌性、安全與永續發展震災修復工程典範。

臺灣港務公司表示，此次榮獲第廿五屆公共工程金質獎，不僅對工程團隊專業能力與辛勞付出高度肯定，更彰顯公司在面對老舊設施整建與重大災害復原等多元挑戰時，持續精進工程品質、落實安全管理與實踐永續發展的堅定決心。未來，臺灣港務公司將持續結合創新工法、智慧管理與綠色港埠理念，全面提升港口韌性與服務能量，打造安全、高效且永續的現代化港灣，為我國海運發展與區域經濟注入穩定而長遠的動能。