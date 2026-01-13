港務公司去年營收再創歷史新高 高雄躋身全球第9大貨櫃港

台灣港務公司今天(13日)公布去年營收達新台幣235.3億元，再度創下歷史新高；高雄更躋身2025年全球第9大貨櫃港；此外，去年國際郵輪達567艘次、旅客數115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。

前觀光署長周永暉去年10月13日接掌台灣港務公司董事長後，13日首度舉行年終記者會，周永暉指出，儘管2025年在美國對等關稅衝擊下，港務公司面臨全球經濟成長趨緩、供應鏈重組以及地緣風險升高的嚴峻挑戰，但去年台灣港群全年營收仍達新台幣235.3億元，再度超越前年寫下的228億歷史新高紀錄。

此外，三大國籍航商表現也不錯，去年台灣港群整體貨櫃裝卸量達到1,351萬TEU，散雜貨櫃裝卸量也有6.9億計費噸，高雄港更在挪威船級社(DNV)首度採用港口裝卸能力、港口櫃量、靠泊艘次、永續性、與國際航線的連結與顧客滿意度等多項指標下，躋身2025年全球第9大貨櫃港，僅次於新加坡、上海、寧波、釜山、鹿特丹、青島、深圳與杜拜。周永暉說：『(原音)因為現在已經不純粹去算貨櫃量，這次特別有把這些疫情之後重要的指標，包括數位轉型跟永續的指標一起分析。最新的DNV挪威船社的統計，2025年我們的高雄港在貨櫃的指標到全球第9名，包括整個港口的軟體、貨櫃的服務、對航商跟顧客，還有對永續跟綠能整個指標，高雄港2025年的表現還不錯！』

至於美國對等關稅影響擴及全球，尤其是中、美之間的貿易往來，對台灣進出口或兩岸貨運的影響，周永暉則表示，去年看來影響有限，但隨著美國對台關稅即將揭曉，以及美國最高法院即將針對美國總統川普(Donald Trump)祭出的關稅判定是否合法，因此屆時將對台灣港口貨運帶來哪些影響，港務公司也會保持高度關注。

此外，去年國際郵輪也達567艘次、旅客數115.67萬人次，已回復甚至超越2019年疫情前的水準。今年1月1日港務公司更成立郵輪推廣科，預計7月1日在基隆港分公司成立郵輪發展處，高雄港旅運中心也重新命名為「台灣國際郵輪旅運大樓」，希望未來擴大爭取Fly-Cruis的旅客來台，並建立基隆港與日本、韓國的北三角，以及高雄港與菲律賓、越南的姊妹港合作，同時配合航港局推動「Taiwan Hi」的跳島旅遊及藍色公路。