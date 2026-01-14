港務公司去年營收破235億創新高 高雄港躋身全球第9大貨櫃港

在全球經濟成長趨緩、供應鏈重組與地緣風險升高的逆風中，台灣港務公司（TPC）2025年營收達新台幣235.3億元，創國營公司改制以來歷史新高，比2024年增加約15億元，展現航港產業的實力與韌性。全港群貨物裝卸量約6.9億計費噸、貨櫃裝卸量約1,351萬TEU，穩定支撐國家海運命脈。

港務公司董事長周永暉表示，港務公司持續推動「多元布局與智慧永續雙軸轉型」，並在營運、投資與建設上穩健布局。2025年完成18件重大招商案，引進民間投資約89.03億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等領域；同時配合5年整體規劃，持續優化港區配置，為大型船舶靠泊及新興產業進駐做好準備。

郵輪旅運疫後全面復甦

疫情後，郵輪市場全面回溫，港務公司透過獎勵與優惠措施、積極海外行銷及與航商合作，2025年國際郵輪預報達567艘次、旅客約115.67萬人次，已超越疫情前水準。

基隆港成功吸引國際郵輪以台灣為母港，高雄港旅運中心則以優質服務及國際級建築地標廣受好評，帶動水岸觀光及港市共榮。周永暉指出，2026年將成立郵輪推廣科及郵輪發展處，進一步優化旅運硬體與軟體，並拓展跳島旅遊與藍色公路等觀光服務。

智慧港口與永續轉型持續深化

港務公司以「台灣港群Trans-SMART 2.0⁺升級計畫」推動智慧港口建設，包括港灣安全監測、棧埠作業管理及營運管理等。營運總部戰情平台整合船舶、貨櫃、氣象與營運資料，搭配AI影像辨識及橋梁監測系統，提升港口決策速度與整體韌性。

永續發展方面，7大國際商港全數取得歐洲生態港認證，基隆、蘇澳、台中及安平續通過複評；高雄港洲際商港區完成太陽能與儲能設施建置，導入智慧微型電網。港務公司連續3年獲TCSA「永續報告金獎」，並首次獲「永續單項績效－透明誠信領袖獎」，展現誠信治理與環境永續成果。

高雄港全球貨櫃港口排名躍升

挪威船級社（DNV）最新2025年全球貨櫃港口排名，高雄港名列第9名。評比指標涵蓋：賦能、連結性與顧客價值、生產力、永續性及全面性影響，顯示港務公司不僅在貨櫃量上有競爭力，也在港口服務品質、綠能及智慧管理上具備國際水平。

高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供）

展望2026：精進建設與港市共榮

港務公司表示，2026年將持續推進港區聯外交通與基礎設施、提升郵輪與港灣觀光服務品質，拓展智慧營運及AI應用場域，並以前瞻能源與減碳策略回應國際永續趨勢。同時推動「一港一特色」計畫，強化各港定位與港市共榮藍圖，持續提升台灣港群國際競爭力。

周永暉強調，港務公司將穩健強化核心本業，同時讓港口成為帶動產業升級與城市發展的重要平台，讓世界從港口看見台灣。

