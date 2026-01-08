港務公司周永暉董事長率隊走訪國籍航商等公協會 攜手打造綠色港灣

【記者 王雯玲／高雄 報導】臺灣港務公司周永暉董事長自114年10月13日上任後，親率經營團隊積極走訪國籍航商、國際輪船與船務代理等相關港區公協會。周董事長在歷次拜會中強調，港務公司將秉持「專業（Professionalism）」與「顧客（Customers）」的企業核心價值理念，在臺灣港群散裝貨及貨櫃業務並重發展前提下，與航運業界攜手打造智慧綠色港灣。

因應全球船舶大型化趨勢並鞏固區域貨櫃航線樞紐地位，高雄港第七貨櫃中心已於113年11月全面啟用營運。周董事長指出，第七貨櫃中心作為我國高度自動化之貨櫃碼頭，不僅是臺灣港口智慧及永續轉型的最佳實踐案例，更為未來港口數位化作業立下標竿。為進一步提升作業效率，港務公司未來將建置港口社群系統（Port Community System, PCS），整合海關及港口相關單位之即時資訊，同時為響應國際減碳趨勢，港務公司也致力於岸電系統布建及船舶替代燃料（如生質燃料、LNG、甲醇等）之供應規劃，以落實港口能源轉型藍圖。

周董事長在與業界交流中深切表示，散雜貨業務是港口發展之堅實根基，港務公司已持續投入資源改善散雜貨裝卸作業環境。針對業者反映之散雜貨碼頭席位調度、水深及裝卸機具汰換等議題，港務公司將研議改善方案與配套措施，期能有效提升散裝貨裝卸競爭力，支援產業發展需求。

展望未來，港務公司刻正辦理國際商港下一期（116～120年）五年整體規劃，港務公司將持續深化港群智慧化、永續與多元價值發展，並以更開放與誠摯的態度傾聽業界心聲，透過軟硬體服務優化，建構港口優質服務環境，與航運夥伴共創雙贏。（圖／記者王雯玲翻攝）