港務公司啟動AI與ESG雙軸轉型 邁向港口營運新紀元

臺灣港務公司資訊處資深副處長林欣緯（右三）參與「2026永續未來論壇」。（圖：臺灣港務公司提供）

為因應全球產業數位化及綠色轉型趨勢，臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）於本（十二）月十六日「二○二六永續未來論壇」宣示在追求營運效率同時，須將環境、社會、永續治理（ESG）理念融入港口核心業務，以科技加速達成永續發展目標（SDGs），目標將臺灣港群打造成國際標竿的智慧永續港埠，此轉型不僅是提升臺灣港群競爭力，更是港務公司履行企業社會責任的堅實承諾。

港務公司將ESG視為提升港口韌性與服務品質的核心要素，藉由導入人工智慧（AI）與大數據等前瞻技術，聚焦四大關鍵策略面向，加速實現永續發展目標。這些策略包含：環境保護、經濟發展、社會共融、港口治理與合作。

港務公司已全面落實前述策略並融入港口作業，以提升整體綜效。在國際商港作業流程，導入臺灣港棧服務網（TPNet）提供船舶進出港口全流程線上數位化服務；針對港區人、車進出作業，布設港區自動化門哨系統，運用AI影像辨識技術，加速通行效率，並強化安全控管；為有效降低船舶航行風險，建立智慧操航輔助警示系統提供即時告警，顯著降低船舶擦撞風險；面對港口環境數據影響，則透過臺灣港群環境資訊平台整合感測器數據，提供環境治理決策依據；在港口能源管理方面，導入智慧能源管理系統優化電力調度，有效落實節能減碳目標；另，更藉由智慧商情平台彙整營運數據，有力支援管理層決策；港務公司已完備應變中心功能，透過整合多元資訊，全面強化緊急通報及災害應變能力。

為確保臺灣港埠AI發展策略與國家政策緊密接軌，港務公司將持續積極參與交通部AI推動委員會；港務公司也將積極推動商港AI發展藍圖，持續完備港口專業知識庫，以建立港埠知識中心為目標。

港務公司深信知識管理與人才培育是永續發展的核心基石，因此同步規劃內部AI人才培育訓練課程，全面提升人員數位技能與AI素養。該公司將持續以AI為工具、以ESG為指南，領航港口營運進入更安全、更高效、更永續的嶄新紀元。