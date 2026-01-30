港務公司招募起跑！釋出141個職缺 月薪上看5.8萬

港務公司辦理新血，起薪最高5.8萬元。圖基隆港資料照。（示意圖／基隆港務分公司）

台灣港務公司招募人才，此次甄試預計招考正取141名、備取191名，師級起薪5.8萬元、員級起薪4.9萬元，此次甄試共開設18個類科，招考地點涵蓋基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港等9個港口。

港務公司指出，此次甄試預計招考正取141名、備取191名，職缺分為師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具3年以上相關工作經驗」，月薪起薪5萬8410元；員級部分，高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具3年以上相關工作經驗」，月薪起薪為4萬9690元；助理事務員及助理技術員則開放「高中職畢業」即可報考，月薪起薪為4萬2830元。

此次甄試共開設18個類科，招考地點涵蓋基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口。

港務公司說，「115年度新進從業人員甄試」簡章已正式公告，報名期間自即日起至115年2月9日（星期一）下午5時止，筆試訂於115年3月21日（星期六）舉行，口試安排於115年5月9日（星期六）及5月10日（星期日）辦理。

