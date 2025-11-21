港務公司推動智慧港口與人才培訓

臺灣港務股份有限公司周永暉董事長昨（廿一）日率相關幕僚團隊拜會國立高雄科技大學楊慶煜校長，就港務公司「智慧港口、港口永續」發展方向與人才需求進行交流，並就未來產學合作模式交換意見；周永暉董事長除感謝高科大長期在研究計畫與實務訓練方面給予協助，也期待透過更緊密的合作，成為支撐國家港口發展與轉型的重要力量。（見圖）

港務公司與高科大自一○七年起即簽署產學合作備忘錄，陸續在人才培訓、研究計畫及實務交流等領域展開合作，包括共同辦理產業與學術研討會、港區作業管理優化研究、港區環境監測及生態保育研究等，多年來累積豐富成果，也奠定雙方擴大合作基礎。

這次拜會，雙方首先就「人才培育與就業接軌」交換意見。港務公司說明，臺灣港群在智慧港口、替代能源及淨零轉型等領域對專業人才需求殷切，期望與高科大透過課程設計與實習規劃，讓學生在學期間即可接觸港務與航運實務，畢業後能順利銜接相關職涯。

周永暉董事長表示，臺灣港群正面臨數位與永續雙重轉型，需要跨領域的專業人才，相信透過與高科大的長期合作，可讓學生在真實場域中學習，也讓公司在業務轉型上獲得學術支持。楊慶煜校長指出，高科大以應用型大學自許，未來結合港口多元發展課題與需求，協助培育兼具實務與創新能力的港埠人才。

港務公司強調，未來將持續與高雄科技大學共同規劃產學合作藍圖，包含學生實習與就業銜接及國際交流等多元方案，形成穩定的人才培育及技術合作機制，同時結合高科大的研究成果與創新構想，為港務公司智慧營運、能源轉運及港區永續治理等業務注入動能。