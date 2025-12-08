港務公司擴大徵才 起薪上看58K

▲港務公司即將陸續於高雄、臺中、基隆及花蓮四地陸展開招募說明會，明年度擴大徵才322名。(圖／台灣港務公司提供)

[NOWnews今日新聞] 港務公司即將陸續於高雄、臺中、基隆及花蓮四地陸展開招募說明會，明年度擴大徵才322名，職缺涵蓋18個類科，起薪最高58410元，年終獎金最高4.4個月。

港務公司表示，港口連結著全世界，也是島嶼重要的生命線。每一位加入港務工作的夥伴，都是維繫這條生命線的重要力量。港務公司明年啟動擴大招募，正、備取合計322名。招募職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計共18個類科，服務地點包括基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港、花蓮港。助理管理師及助理工程師起薪58,410元、高級事務員及高級技術員起薪49,690元、助理事務員及助理技術員起薪42,830元，年終獎金最高4.4個月。

招募說明會中，將由港務公司高階主管與第一線港務人員分享自身經驗，內容包含港務產業的定位、未來展望、人才永續策略，以及真實的工作樣貌，讓報名者能從多元角度認識港務工作的價值與挑戰。

港務公司指出，會場亦安排互動座談、自由問答與即時回饋，協助參與者掌握港務公司的職涯發展機會，並親自感受這份工作背後的責任與成就感。今年的招募說明會不同以往，港務公司希望讓參與者真正走進港口故事，理解百年來港務人的使命與堅持。

