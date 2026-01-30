港務公司擴大徵才 115年新進人員甄試招考逾百名、起薪上看5.8萬元

港務公司擴大徵才預計招考正取141名、備取191名起薪最高達每月5萬8,410元。（朱窈慧翻攝）



臺灣港務股份有限公司擴大招募多元專業人才，「115年度新進從業人員甄試」簡章已於1月30日正式公告，預計招考正取141名、備取191名，涵蓋師級與員級職缺，起薪最高達每月5萬8,410元。港務公司表示，歡迎有志投入港口事業、規劃長期職涯發展的民眾把握機會報名。





港務公司指出，本次甄試報名期間自即日起至今（2026）年2月9日下午5時止，筆試訂於3月21日舉行，口試則安排於5月9日及10日辦理。考區方面，筆試設於雙北及高雄，口試統一於高雄進行，方便各地考生應試。

在招考條件與待遇方面，師級人員需具碩士相關科系學歷，或大學畢業並具3年以上相關工作經驗，起薪為每月58,410元；員級中的高級事務員及高級技術員，須具專科以上相關科系學歷，或專科以上畢業並具3年以上相關經驗，起薪為49,690元；助理事務員及助理技術員則開放高中職畢業即可報考，起薪42,830元。港務公司強調，薪資待遇具市場競爭力，並持續優化升遷與職涯發展制度。





因應國際經貿環境變化及產業趨勢，港務公司表示，近年積極推動數位化與永續發展雙軸轉型，業務涵蓋港埠營運、綠色能源及旅運服務等領域。本次甄試共開設18個類科，工作地點遍及基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9大港口，廣邀各領域專才加入。





港務公司也分享，長期致力打造友善、穩定的職場環境，推動工作與生活平衡，曾獲「友善家庭」、「人才發展」、「健康職場」及「幸福企業」等多項肯定，期盼新進人員能在團隊中累積專業、穩健成長。有意報考者可至港務公司甄試報名網站查詢相關資訊。

